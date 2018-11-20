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Политолог: Пашиняна раздражают отношения Минска и Москвы с Баку

20.11.2018 21:43 — Разное | Партизан  
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Итоги визита президента Азербайджана в Беларусь прокомментировал директор Института политических исследований Сергей Марков.



Как передает «Москва-Баку», эксперт отметил, что визит Ильхама Алиева в Минск прошел на фоне очевидного ухудшения отношений Армении при ее новом руководстве с основными ее союзниками - Россией и Беларусью.

По мнению Маркова, ухудшение этих отношений происходит по причине того, что Пашинян старается активно взаимодействовать с Евросоюзом в ущерб интересам России и Беларуси.

«Пашинян делает вид, что он союзник России, при этом активно заигрывает с американцами и ЕС», - сказал Марков.

Говоря о ситуации вокруг генсека ОДКБ, которая вылилась в некую форму конфликта между Арменией и Беларусью, Марков отметил, что «на самом деле это конфликт не между Минском и Ереваном, просто так проявляется конфликт между Россией и Арменией».

«Александр Лукашенко в свойственной ему стилистике выражает то, о чем на самом деле думает Москва. И Никола Пашиняна это сильно раздражает. Раздражает Пашиняна и то, что и у России, и у Беларуси очень хорошие отношения с Азербайджаном», - отметил эксперт.

По его словам, Александр Лукашенко и Ильхам Алиев во время встречи в Минске направили эдакий ответ Армении. Так, Лукашенко заявил, что Беларусь и Азербайджан «никогда не сотрудничали против каких-то стран. Скрытых и закрытых тем нет и никогда не будет. Мы искренни и открыты для всего мира».

«Месседж был в том, что Беларусь и Азербайджан не против Армении. Это такой дипломатический ответ. Но так или иначе, негатив в отношении Армении, безусловно, присутствует, и это - прямой результат грубых геополитических ошибок, которые совершаются новым руководством Армении», - заявил Марков.

По мнению Маркова, в ходе своих двухчасовых переговоров тет-а-тет Ильхам Алиев и Александр Лукашенко могли, в том числе, обсуждать и ситуацию вокруг ОДКБ:

«Во-первых, для Азербайджана важно понимание ситуации в регионе, во-вторых, по-видимому Азербайджан хочет укреплять свои внешнеполитические позиции, найдя какую-то очень мягкую форму сотрудничества с ОДКБ, например, партнерский статус. Беларусь была бы рада, если бы Азербайджан получил этот статус. Но пока проблема заключается даже не в том, что Армения блокирует получение Азербайджаном статуса в ОДКБ, она блокирует любые поправки в Устав, которые могли бы позволить Баку получить такой статус. Но в этом еще раз проявляется неконструктивность позиции нового руководства Армении».

«В любом случае, визит Ильхама Алиева в Беларусь показал, что Азербайджан только укрепляет свои отношения с союзниками, Баку сегодня воспринимается как серьезный партнер, укрепляющий свои международные позиции, партнер, который никогда не создает проблем, чего не скажешь об Армении при новом руководстве», - подчеркнул политолог.

 
Теги: Минск
 
 
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Итоги визита президента Азербайджана в Беларусь прокомментировал директор Института политических исследований Сергей Марков.
 
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