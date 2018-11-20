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Виталий Щербо — о демонтаже зала гимнастики в Минске: борзеют бюрократы! Нет на них меня

20.11.2018 21:34 — Разное | Партизан  
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Прославленный белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо отреагировал на новость о демонтаже зала для спортивной гимнастики в Минске.

Мнение Щербо высказал на странице чемпиона мира Дмитрия Касперовича в фэйсбуке, где Касперович просит объединиться вокруг идеи о сохранении зала. 

"Да борзеют бюрократы! А медали им подавай! Нет на них меня!" — приводит пост Щербо tut.by

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Прославленный белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо отреагировал на новость о демонтаже зала для спортивной гимнастики в Минске.
 
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