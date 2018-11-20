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Виталий Щербо — о демонтаже зала гимнастики в Минске: борзеют бюрократы! Нет на них меня
Прославленный белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо отреагировал на новость о демонтаже зала для спортивной гимнастики в Минске.
Мнение Щербо высказал на странице чемпиона мира Дмитрия Касперовича в фэйсбуке, где Касперович просит объединиться вокруг идеи о сохранении зала.
"Да борзеют бюрократы! А медали им подавай! Нет на них меня!" — приводит пост Щербо
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Прославленный белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо отреагировал на новость о демонтаже зала для спортивной гимнастики в Минске.
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