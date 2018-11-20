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Тренер брестского «Динамо» рассказал о скандале с Савицким: Они с Милевским и Гавриловичем пили в бане

20.11.2018 21:32 — Разное | Партизан  
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Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка в интервью Tribuna.com рассказал о совместной работе с Алексеем Шпилевским, который ранее в клубе занимал аналогичный пост, но позже был уволен, а также пролил свет на причину летнего скандала, когда команду покинули лидеры Артем Милевский и Алексей Гаврилович, а также к расставанию с Брестом был близок лучший бомбардир Павел Савицкий, который недавно переехал на юг из гродненского «Немана». К слову, за последнего клуб из Гродно пытается получить компенсацию.

— Что же тогда произошло в ситуации с Милевским?

— У нас были два выходных. Я находился в Чехии, а когда вернулся, он [Шпилевский] сказал, что мы без Савицкого, Милевского и Гавриловича. Я спросил: «Почему?» И он рассказал, что они пили в бане.

— И как вы восприняли это решение?

— В тот момент я был поражен: «Это сумасшествие! Зачем?!» Савицкий забил и отдал голевую, Милевский являлся лидером команды. Он был лучшей десяткой во всем чемпионате Беларуси. Я не видел здесь игрока на его позиции лучше Артема. А Гаврилович — капитан и хороший центральный защитник, которого привлекали к матчам сборной. Это были три очень важных для нас игрока. Но решение принималось без моего ведома.

— Вы пытались как-то предотвратить уход футболистов?

— Да, я пробовал разговаривать с Алексом на этот счет, говорил, что впереди нас ожидают сложные матчи в чемпионате и в Лиге Европы, однако ни на что повлиять уже не мог. Но это жизнь. Иногда такие вещи случаются.

— Как другие футболисты поддерживали Милевского и Гавриловича?

— На командном собрании Паша Нехайчик сказал несколько слов о том, как эти ребята важны для команды, и завершил тем, что они необходимы для достижения целей. Но, как говорил уже, решение было принято. Больше ничего не могу сказать об этой ситуации.

— Уход Милевского повлиял на игру команды?

— Когда Миля был в команде, все искали его на поле, чтобы отдать передачу. С одной стороны это хорошо, так как показывает на то, какой Милевский уверенный в себе игрок. Но с другой стороны, кто-то просто привык так играть, мол, держи мяч, Миля, а мы подождем, пока ты что-то придумаешь. Конечно, после ухода Артема в игре были небольшие проблемы, но сейчас команда уже приняла то, что на поле абсолютно все должны работать. Не только, к примеру, Кисляк, Кривец, Нойок, а все остальные.

— В итоге в команде все-таки остался Павел Савицкий, о котором всегда было много разговоров касаемо дисциплины. Вам удалось его понять как человека?

— Паша Савицкий… У него очень хороший футбольный интеллект. Он всегда в штрафной, он очень ловкий. Чтобы забить, ему не нужны три или четыре возможности. Ему хватит одного или двух моментов. Когда общаешься с ним один на один, чувствуешь, что он слушает, пытается понять. Что касается дисциплины, то о работе Савицкого на тренировках я не могу сказать ничего плохого. Это касается и всех остальных ребят. А вот личная жизнь — это уже другая сторона. Его личное пространство. И чем он занимается дома, я не знаю. Он сам должен думать об этом, должен сам работать над собой за пределами поля. И сам должен решить, кем он хочет быть — футболистом высокого уровня или просто хорошим игроком для чемпионата Беларуси. Он пока еще молод. Все у него впереди, — сказал Марцел Личка.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
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Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка в интервью Tribuna.com рассказал о совместной работе с Алексеем Шпилевским, который ранее в клубе занимал аналогичный...
 
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