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Россия перенацелит оружие из-за военной базы США в Польше

20.11.2018 21:27 — Разное | Партизан  
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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин заявил, что российская сторона будет реагировать на создание военной базы США в Польше как на прямую угрозу.



Об этом передает РИА Новости.

«Создание такой базы в непосредственной близости от наших границ будет представлять для нас, безусловно, прямую и явную угрозу. Россия будет вынуждена отреагировать на это», - сказал Кожин.

Член комета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, заявил, что Россия перенацелит свои оборонные средства с целью локализации новой угрозы, в случае создания в Польше военной базы США.

«Безусловно, Россия обладает обширным военным потенциалом, очень высокоточным дальнобойным оружием, и то, что в случае создания такой базы будет проведено перенацеливание, чтобы локализовать угрозу, это однозначно», - сказал Клинцевич.

Он подчеркнул, что Россия «не имеет права не отреагировать» на размещение базы США вблизи своих границ.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что власти страны окончательно решили вопрос о строительстве американской военной базы «Форт Трамп».

 
 
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Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин заявил, что российская сторона будет реагировать на создание военной...
 
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