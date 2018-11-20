В гродненских сосисках обнаружили ДНК свиной чумы

"Еврорадио" . Партию свиных колбас и сосисок, которая весила около полутонны, вез житель Тверской области России. Производителем колбас указан Гродненский мясокомбинат, передает





Кстати, с 7 сентября поставки продукции этого мяскамбината в Россию ограничены, так как Россельхознадзор часто обнаруживал в его продукции ДНК АЧС.





Напомним, что продукты, зараженные африканской чумой свиней, безопасны для человека, но несут смертельную опасность для свиней. Поэтому вся партия колбас и сосисок с АЧС была уничтожена.