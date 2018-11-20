Журналистка TUT.BY Ульяна Бобоед сообщила в соцсетях, что ей позвонили из Следственного комитета и потребовали стать на учет в милиции. «Следственный комитет уточнил, что в райотделе милиции необходимо стать на учет «подозреваемых и обвиняемых», - написала журналистка и добавила, что в случае неявки ее обещали доставить туда принудительно.





Ульяна Бобоед является фигуранткой уголовного «дела БЕЛТА». Однако до суда уголовное дело не дошло.





Как понимать действия Следственного комитета? Комментирует председатель юридической комиссии Белорусского Хельсинского комитета Гарри Погоняйло.





- Речь идет о постановке на профилактический учет. Действительно, есть закон, который прописывает основания и порядок взятия на профилактический учет тех, кто попадает под требование этого закона.





Что касается уголовного «дела БЕЛТА», лично мне, да, пожалуй, и самим фигурантам неизвестно, в какой процессуальной стадии находится это дело, кто фигуранты по процессу (они являются обвиняемыми, дело передано в суд)? Поэтому прежде, чем вести речь о постановке на профилактический учет, я бы советовал журналистам, которых в свое время задержали, предъявили обвинения и допрашивали в качестве обвиняемых, выяснить у следователя судьбу уголовного дела и их процессуальное положение сегодня.





Следующий этап: если сотрудник милиции или руководитель отдела милиции приглашает кого-то из фигурантов дела, то





1) необходимо получить повестку с указанием в качестве кого и по какому поводу вызываетесь,





2) даже если речь идет о телефонном приглашении, то обязательно требуйте объяснений, для чего приглашаетесь, какие процедуры будут происходить, нужно ли присутствие адвоката.





И только потом приступить к самому факту изучения той процедуры, на которую фигуранты приглашены.





Выяснить, собственно говоря, кто и в связи с чем решил поставить их на профилактический учет, какие правовые основания для этого прописаны в законе? Соблюдается ли процедура постановки на профилактический учет? Присутствие адвоката как раз таки может являться гарантией того, что права обвиняемых, тех, кого пригласили в полицейско-милицейское учреждение, соблюдаются. А не вот так, нахрапом, жестко, как привыкли действовать в силовых ведомствах. Прежде всего они должны соблюдать человеческое достоинство тех, с кем работают, а силовики привыкли работать таким образом, чтобы вызывать у собеседников страх, трепет. На месте журналистов я быстро бы поставил на место зарвавшихся чиновников.





Если журналисты считают себя достойными гражданами своей страны, имеют честь и достоинство, они должны четко и в соответствии с законом поставить этих (так и напрашивается крепкое словцо) на место. Не стесняясь ничего – кроме закона. Журналисты – публика уважаемая, публичные фигуры, поэтому милицейским чинам необходимо относиться к журналистам уважительно – что бы ни происходило. Суда еще не было, существует презумпция невиновности, поэтому во всей этой истории слишком много вопросов к нашим жандармам. Поставили скульптуру городничего – с этого городничего они и берут пример, это их кумир сегодня.





- Действительно, человека ставят на профилактический учет еще до суда…





- Вообще неизвестно, прекращено ли уголовное дело, если прекращено - на каким основаниям? Возможно, оно прекращено по реабилитирующим основаниям. Во имя чего вы занимаетесь всем этим – еще нагнать немного страху? Надо приучать самих себя, что в полицейском государстве необходимо четко знать свои права и бороться за свои права. По всем правилам войны, что называется. А так они творят, что хотят, и уверены, что на них никто никогда управы не найдет.





Пусть фигуранты дела обратятся к адвокатам, которые все толково объяснят, пойдут вместе с ними – за свои права нужно бороться. По крайней мере, будут знать, как говорят в народе, откуда ноги растут. Прежде всего нужно узнать – что с уголовным делом, если его прекратили – тут же написать ходатайство об ознакомлении с материалами прекращенного дела – раз, второе – о выдаче копии постановления о прекращении уголовного дела. Те, кто не признавал себя виновным, имеют право заявить очередное ходатайство об изменении оснований для прекращения уголовного дела, если это ходатайство не будет удовлетворено – обратиться в суд и настаивать на своей правовой позиции. А эти ребята думают: сейчас приползут, согнув голову ниже колен, дадут им подмахнуть какие-то бумаги, скажут «досвидос» и поставят на профилактический учет. Как всегда.







