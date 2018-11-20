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Человеческие останки обнаружили на полосе в "Шереметьево" после взлета пассажирского лайнера - источник

20.11.2018 22:01 — Разное | Интерфакс  
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На летном поле в "Шереметьево" обнаружены останки неизвестного человека, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Экипаж пассажирского лайнера после вылета в Афины сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на взлетно-посадочной полосе (ВПП) во время разгона. Было решено не возвращать самолет в аэропорт вылета, так как системы не сигнализировали о повреждениях", - сказал источник.

Тем не менее, было решено направить на летное поле сотрудников авиационной безопасности для инспекции ВПП.

"По прибытии на место они доложили об обнаружении человеческих останков", - сказал источник.

Установить личность погибшего, а также обстоятельства попадания на летное поле пока не удалось.

"Останки сильно обезображены. Для установления личности потребуется экспертиза ДНК", - сказал он.

"Интерфакс" пока не располагает официальной информацией о случившемся со стороны правоохранительных органов.

 
 
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На летном поле в "Шереметьево" обнаружены останки неизвестного человека, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта. "Экипаж пассажирского лайнера после...
 
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