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Человеческие останки обнаружили на полосе в "Шереметьево" после взлета пассажирского лайнера - источник
На летном поле в "Шереметьево" обнаружены останки неизвестного человека, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.
"Экипаж пассажирского лайнера после вылета в Афины сообщил диспетчерам о предположительном столкновении с животным на взлетно-посадочной полосе (ВПП) во время разгона. Было решено не возвращать самолет в аэропорт вылета, так как системы не сигнализировали о повреждениях", - сказал источник.
Тем не менее, было решено направить на летное поле сотрудников авиационной безопасности для инспекции ВПП.
"По прибытии на место они доложили об обнаружении человеческих останков", - сказал источник.
Установить личность погибшего, а также обстоятельства попадания на летное поле пока не удалось.
"Останки сильно обезображены. Для установления личности потребуется экспертиза ДНК", - сказал он.
"Интерфакс" пока не располагает официальной информацией о случившемся со стороны правоохранительных органов.
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Человеческие останки обнаружили на полосе в "Шереметьево" после взлета пассажирского лайнера - источник
На летном поле в "Шереметьево" обнаружены останки неизвестного человека, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта. "Экипаж пассажирского лайнера после...
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