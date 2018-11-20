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Трамп символически даровал жизнь двум индейкам в преддверии Дня благодарения

20.11.2018 21:53 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп во вторник, продолжив традицию предшественников в Белом доме, распорядился "помиловать" двух индеек, предназначенных для традиционного блюда на День благодарения.

"Я рад объявить, что сегодняшних счастливых птиц зовут Каррот (Морковка) и Пис (Горошина). Эти индейки были выбраны в ходе открытого голосования", - сказал Д.Трамп, выступая на лужайке у Белого дома.

По словам Д.Трампа, индеек выбрали из 50 птиц, и теперь эти две счастливые птицы будут отправлены на ферму в Вирджинии, где проведут всю жизнь.

"Я помилую обе птицы - как Морковку, так и Горошину. Я желаю всем американцам хорошего Дня благодарения", - отметил американский лидер.

При этом Д.Трамп пошутил, заявив, что демократы, напротив, вынесли бы индейкам приговоры.

Традиция чествования индейки на День благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу президенту США Гарри Трумэну.

В прошлом году президент США помиловал индеек по имени Драмстик и Уишбоун.

День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября, в этом году праздник приходится на 22 ноября.

 
 
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Президент США Дональд Трамп во вторник, продолжив традицию предшественников в Белом доме, распорядился "помиловать" двух индеек, предназначенных для...
 
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