|
Трамп символически даровал жизнь двум индейкам в преддверии Дня благодарения
Президент США Дональд Трамп во вторник, продолжив традицию предшественников в Белом доме, распорядился "помиловать" двух индеек, предназначенных для традиционного блюда на День благодарения.
"Я рад объявить, что сегодняшних счастливых птиц зовут Каррот (Морковка) и Пис (Горошина). Эти индейки были выбраны в ходе открытого голосования", - сказал Д.Трамп, выступая на лужайке у Белого дома.
По словам Д.Трампа, индеек выбрали из 50 птиц, и теперь эти две счастливые птицы будут отправлены на ферму в Вирджинии, где проведут всю жизнь.
"Я помилую обе птицы - как Морковку, так и Горошину. Я желаю всем американцам хорошего Дня благодарения", - отметил американский лидер.
При этом Д.Трамп пошутил, заявив, что демократы, напротив, вынесли бы индейкам приговоры.
Традиция чествования индейки на День благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу президенту США Гарри Трумэну.
В прошлом году президент США помиловал индеек по имени Драмстик и Уишбоун.
День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября, в этом году праздник приходится на 22 ноября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп во вторник, продолжив традицию предшественников в Белом доме, распорядился "помиловать" двух индеек, предназначенных для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)