Трамп символически даровал жизнь двум индейкам в преддверии Дня благодарения

Президент США Дональд Трамп во вторник, продолжив традицию предшественников в Белом доме, распорядился "помиловать" двух индеек, предназначенных для традиционного блюда на День благодарения.

"Я рад объявить, что сегодняшних счастливых птиц зовут Каррот (Морковка) и Пис (Горошина). Эти индейки были выбраны в ходе открытого голосования", - сказал Д.Трамп, выступая на лужайке у Белого дома.

По словам Д.Трампа, индеек выбрали из 50 птиц, и теперь эти две счастливые птицы будут отправлены на ферму в Вирджинии, где проведут всю жизнь.

"Я помилую обе птицы - как Морковку, так и Горошину. Я желаю всем американцам хорошего Дня благодарения", - отметил американский лидер.

При этом Д.Трамп пошутил, заявив, что демократы, напротив, вынесли бы индейкам приговоры.

Традиция чествования индейки на День благодарения была заложена в 1947 году, когда Национальная федерация индейки и Национальный совет птицезаводчиков впервые подарили птицу президенту США Гарри Трумэну.

В прошлом году президент США помиловал индеек по имени Драмстик и Уишбоун.

День благодарения в США отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября, в этом году праздник приходится на 22 ноября.