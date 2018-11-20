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В плей-офф Лиги наций сборная Беларуси по футболу сыграет против Грузии

21.11.2018 00:32 — Разное | Tut.by  
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Соперником сборной Беларуси в полуфинале дивизиона «D» Лиги наций будет команда Грузии.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Этот матч пройдет в конце марта 2020 года в Тбилиси. Грузины будут хозяевами, так как они набрали больше очков на групповом этапе.

В группе грузины дважды обыграли Казахстан (2:0, 2:1) и Латвию (1:0, 3:0) и набрали четыре очка в матчах с Андоррой (3:0, 1:1).

В другом полуфинале Македония примет Косово.

В ноябре 2019 года с помощью жеребьевки определится, победитель какой из пар примет финал.

Отметим, что пары могут измениться, если кто-то из этой четверки попадет на Евро-2020 с помощью квалификации.

 
 
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Соперником сборной Беларуси в полуфинале дивизиона "D" Лиги наций будет команда Грузии.
 
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