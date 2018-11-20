Мотоциклист пытался объехать пробку, возникшую из-за перекрытой протестующими улицы, и столкнулся с грузовиком. Девушка оказалась под колесами автомобиля, когда женщина за рулем машины, оказавшаяся в кольце демонстрантов, запаниковала и нажала на газ.



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17 ноября, в городе Пон-де-Бовуазен в департаменте Изер на востоке страны погибла участница протестной акции, оказавшаяся под колесами автомобиля. За рулем машины была женщина, которая везла ребенка к врачу и оказалась в непосредственной близости от акции протеста. После того как демонстранты начали стучать по ее автомобилю, женщина впала в панику и нажала на педаль газа, совершив наезд, сообщил глава МВД Кристоф Кастанер.

20 ноября, погиб второй человек. Инцидент произошел в городе Порт-ле-Валанс в департаменте Дром на юго-востоке страны, где 37-летний мотоциклист пытался объехать пробку, возникшую после перекрытия проезжей части членами гражданского движения «желтых жилетов».

В результате мужчина столкнулся с грузовиком, а позже скончался от полученных тяжелых травм. Как заявил в эфире телеканала BFM представитель МВД Франции Лоран Нуньес, расследование инцидента продолжается, «но теперь имеются два человека, погибшие в результате перекрытия улиц».

Также стало известно, что Кастанер отдал распоряжение сотрудникам полиции оттеснить протестующих и прекратить блокаду хранилищ горючего, а также «стратегически» важных точек. Глава МВД также осудил «радикализацию» гражданского движения. В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон призвал протестующих к «диалогу».

За прошедшие после начала акций протеста дни случился и ряд других инцидентов, в которых были пострадавшие, всего были ранены около 530 человек, 17 из них тяжело, сообщает AFP. «Желтые жилеты» протестуют против запланированного к 1 января 2019 года повышения налогов на дизельное топливо и бензин. Акции по всей стране насчитывают тысячи участников .