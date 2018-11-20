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Доллар на этой неделе либо упадет до 2,08, либо вырастет до 2,16

21.11.2018 05:46 — Разное | Myfin  
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Доллар на этой неделе либо упадет до 2,08, либо вырастет до 2,16
фото из архива Myfin.by

Доллар на этой неделе либо упадет до 2,08, либо вырастет до 2,16

– Начавшаяся неделя не содержит в экономическом календаре значимых событий, способных сильно повлиять на курс белорусского рубля к основным валютам. Для движения евро может быть важным четверг 22 ноября, когда будут опубликованы протоколы предыдущего заседания Европейского центробанка.

В пятницу 23 ноября выйдут данные по деловой активности в еврозоне. Но в целом неделя предполагается спокойной для валютного рынка, что будет означать вероятное сохранение и белорусского рубля в пределах текущих диапазонов.

Основные движения по-прежнему будут зависеть от динамики доллара.

В последние дни он снижался, индекс доллара DX корректируется к 96,28 п. после взлета до 97,5 п. Это приводит и к ослаблению в паре USD/BYN. Оправдался один из прогнозируемых в прошлом обзоре сценариев снижения пары к 2,1000 BYN.

Однако теперь котировки дошли до сильной технической зоны ограничения снижения, которая расположена на рубеже 2,0800-2,0900 BYN.

 
 
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На этой неделе курс доллара в Беларуси продолжил плавно снижаться и вчера по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже достиг уровня 2,10.
 
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