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Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Для супругов данный брак является не первым, музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз. Романтические отношения между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной возникли еще в 1995 году и продлились три года, после чего они расстались, пишет издание.
Информацию о заключении брака между 71-летним музыкантом и 80-летней актрисой телеканалу РЕН ТВ подтвердила помощница Алибасова.
Бари Алибасов — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Наиболее известен как создатель и бессменный лидер поп-группы "На-На".
Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская киноактриса, народная артистка РСФСР.
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Музыкант и продюссер Бари Алибасов женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.
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