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Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова

21.11.2018 02:34 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Музыкант и продюссер Бари Алибасов женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, об этом сообщает портал "Вечерняя Москва".

Для супругов данный брак является не первым, музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз. Романтические отношения между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной возникли еще в 1995 году и продлились три года, после чего они расстались, пишет издание.

Информацию о заключении брака между 71-летним музыкантом и 80-летней актрисой телеканалу РЕН ТВ подтвердила помощница Алибасова.

Бари Алибасов — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Наиболее известен как создатель и бессменный лидер поп-группы "На-На".

Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская киноактриса, народная артистка РСФСР.

 
 
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Музыкант и продюссер Бари Алибасов женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.
 
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