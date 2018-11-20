Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова



Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

"Вечерняя Москва"

Для супругов данный брак является не первым, музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз. Романтические отношения междувозникли еще в 1995 году и продлились три года, после чего они расстались, пишет издание.Информацию о заключении брака между 71-летним музыкантом и 80-летней актрисой телеканалу РЕН ТВ подтвердила помощница Алибасова.Бари Алибасов — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Наиболее известен как создатель и бессменный лидер поп-группы "На-На".Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская киноактриса, народная артистка РСФСР.