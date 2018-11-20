Instagram начал борьбу с накрутками лайков и комментариев

Растущая популярность социальных сетей подарила их пользователям, в числе прочего, понятие "ложной активности". Инженеры Instagram разработали AI-алгоритм, который определяет искусственные подписки, лайки и комментарии. и исключает их из оценки популярности блогеров.

"Каждый день люди пользуются Instagram, чтобы получить реальный отклик от других людей. Мы должны сделать все возможное, чтобы накрутки не портили этот опыт. И поэтому начинаем удалять лайки, подписки и комментарии с бот-аккаунтов", - заявили представители соцсети.

Использование таких приложений нарушает правила пользования Instagram, подчеркивается в заявлении.