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Instagram начал борьбу с накрутками лайков и комментариев

21.11.2018 05:56 — Разное | Интерфакс  
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Растущая популярность социальных сетей подарила их пользователям, в числе прочего, понятие "ложной активности". Инженеры Instagram разработали AI-алгоритм, который определяет искусственные подписки, лайки и комментарии. и исключает их из оценки популярности блогеров.

"Каждый день люди пользуются Instagram, чтобы получить реальный отклик от других людей. Мы должны сделать все возможное, чтобы накрутки не портили этот опыт. И поэтому начинаем удалять лайки, подписки и комментарии с бот-аккаунтов", - заявили представители соцсети.

Использование таких приложений нарушает правила пользования Instagram, подчеркивается в заявлении.

 
 
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Растущая популярность социальных сетей подарила их пользователям, в числе прочего, понятие "ложной активности". Инженеры Instagram разработали AI-алгоритм, который...
 
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