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Политсовет ОГП: Высылка Анны Красулиной – это политическая расправа

21.11.2018 07:20 — Разное | Партизан  
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Высылка пресс-секретаря Объединённой гражданской партии Анны Красулиной – это политическая расправа, нарушение прав человека и международных обязательств Республики Беларусь, а учитывая разделение семьи – антигуманный и бесчеловечный поступок.



C таким заявлением выступил политсовет Объединенной гражданской партии. 

Принимая во внимание, что для режима Лукашенко борьба с инакомыслием и политическими оппонентами является главным приоритетом во внутренней политике;

отмечая, что Анна Красулина является ключевой фигурой в обеспечении информационной деятельности ОГП;

констатируя, что с приближением избирательных кампаний масштабы правового беспредела и политического маразма многократно возрастают, 

Политсовет Объединенной гражданской партии 

1.  Требует прекратить репрессии в отношении пресс-секретаря ОГП Анны Красулиной и отменить решение о ее высылке, которое является незаконным и политически мотивированным.
2.  Призывает международное сообщество незамедлительно отреагировать на этот вопиющий факт политических репрессий в отношении оппозиционной партии и оппонентов действующего режима.

ОГП заявляет, что этот акт является признаком слабости режима Лукашенко.

Напомним, что Анна Красулина должна покинуть Беларусь до 30 ноября. Муж и дети являются гражданами Беларуси и остаются в нашей стране. Формальная причина - нарушение административного законодательства: Красулина как пресс-секретарь партии присутствовала на акциях, которые милиция посчитала незаконными и однажды не вовремя оплатила проезд в общественном транспорте.


 
 
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Высылка пресс-секретаря Объединённой гражданской партии Анны Красулиной – это политическая расправа, нарушение прав человека и международных обязательств...
 
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