Политсовет ОГП: Высылка Анны Красулиной – это политическая расправа









C таким заявлением выступил политсовет Объединенной гражданской партии.





Принимая во внимание, что для режима Лукашенко борьба с инакомыслием и политическими оппонентами является главным приоритетом во внутренней политике;





отмечая, что Анна Красулина является ключевой фигурой в обеспечении информационной деятельности ОГП;





констатируя, что с приближением избирательных кампаний масштабы правового беспредела и политического маразма многократно возрастают,





Политсовет Объединенной гражданской партии





1. Требует прекратить репрессии в отношении пресс-секретаря ОГП Анны Красулиной и отменить решение о ее высылке, которое является незаконным и политически мотивированным.

2. Призывает международное сообщество незамедлительно отреагировать на этот вопиющий факт политических репрессий в отношении оппозиционной партии и оппонентов действующего режима.





ОГП заявляет, что этот акт является признаком слабости режима Лукашенко.





Напомним, что Анна Красулина должна покинуть Беларусь до 30 ноября. Муж и дети являются гражданами Беларуси и остаются в нашей стране. Формальная причина - нарушение административного законодательства: Красулина как пресс-секретарь партии присутствовала на акциях, которые милиция посчитала незаконными и однажды не вовремя оплатила проезд в общественном транспорте.



