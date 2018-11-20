США ввели санкции против российских компаний за поставки нефти в Сирию

Об этом говорится в сообщении Офиса по вопросам контроля за иностранными активами американского Минфина.





В списке фигурируют, в частности, шесть юридических и три физических лица из России, Сирии, Ливана и Ирана. Среди российских компаний указаны "ООО Глобальные концепции групп" и "Промсырьеимпорт". В индивидуальном перечне отмечен Андрей Догаев, который является заместителем руководителя " Промсырьеимпорт". Кроме того, в списке ограничений фигурирует российский "Mir Biznes Bank".