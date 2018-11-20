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США ввели санкции против российских компаний за поставки нефти в Сирию

21.11.2018 07:16 — Разное | Партизан  
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Министерство финансов США во вторник ввело санкции, в том числе против российских компаний, из-за их деятельности в обход ограничений Вашингтона относительно поставок нефти в Сирию из Ирана.

Об этом говорится в сообщении Офиса по вопросам контроля за иностранными активами американского Минфина.

В списке фигурируют, в частности, шесть юридических и три физических лица из России, Сирии, Ливана и Ирана. Среди российских компаний указаны "ООО Глобальные концепции групп" и "Промсырьеимпорт". В индивидуальном перечне отмечен Андрей Догаев, который является заместителем руководителя " Промсырьеимпорт". Кроме того, в списке ограничений фигурирует российский "Mir Biznes Bank".
 
 
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Министерство финансов США во вторник ввело санкции, в том числе против российских компаний, из-за их деятельности в обход ограничений Вашингтона относительно...
 
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