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Младший сын Станислава Богданкевича работает в одном банке с Андреем Кобяковым

21.11.2018 07:13 — Разное | Партизан  
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Правда, зарплаты у них очень разные.

Младший сын Станислава Богданкевича работает в одном банке с Андреем Кобяковым
Неделю назад на сайте Белгазпромбанка появилась официальная новость о том, экс-премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков избран в состав совета директоров Белгазпромбанка в статусе независимого директора.

«Думаю, «Белгазпромбанк» для Андрея Кобякова -- это нормальное, спокойное пенсионное место, -- говорит доктор экономических наук, экс-глава Нацбанка Станислав Богданкевич. – Он будет сидеть, наблюдать и получать за это неплохую зарплату. Поэтому если Кобяков думает успокоиться и больше не активничать в общественно-политической жизни страны – это просто отличная работа для него. Можно сказать, такие должности как раз и придуманы для бывших чиновников.

Иногда управляющего или действующего председателя банка, реализовавшего все свои задумки и выработавшего ресурс, пересаживают в наблюдательный совет. Так происходит во многих банках. В конце концов, надо же заслуженным людям и даже бывшим высокопоставленным чиновникам доживать свой век за счет государства или за счет общества, которое нуждается в поддержке власти. 

Что касается профессионализма Кобякова, то он в данном случае ни на что не должен влиять. Его задача – наблюдать, вырабатывать общую, кредитную и иную политику банка.

Конечно, как я уже говорил, было бы лучше, если бы у нас были не только такие банковские компании, но и компании производители – заводы, предприятия с частным капиталом, где могли бы быть востребованы люди со связями, с административным ресурсом. Они могли бы быть очень полезными для таких производств».


Кстати, в то время, когда Кобяков руководил правительством, А.Лукашенко обозвал банкиров «жирными котами»: «Банковские работники должны соответствовать тому уровню, который сложился в стране по заработной плате и доходам». Правительство тогда не стало душить банкиров и инициировать революцию, поэтому сейчас Кобяков имеет явно не среднюю по стране зарплату.

«В «Белгазпромбанке» банке почти полностью российский капитал, -- обращает внимание Станислав Богданкевич. – Но он все равно работает на белорусскую экономику. Главное, чтобы эти деньги использовались эффективно. Я вот все время думаю – мы столько зарабатываем и на льготной российской нефти, и на калийных солях, и на многих других вещах, и всю прибыль тратим на то, чтобы содержать, условно говоря, убыточный «Гомсельмаш»! Вместо того, чтобы эти деньги использовать и поднять зарплату бюджетникам, увеличить содержание пенсионерам, мы содержим такой «собес» – чтобы люди на том же «Гомсельмаше» не остались безработными. А они потом не могут продать свою продукцию, или продают себе в убы . Это глупая политика, которая не меняется 20 лет… Хотя… Может, это моя такая субъективная пенсионная точка зрения».

Станислав Богданкевич считает, что 2018 год для экономики Беларуси был застойным.

«Если и есть какие-то плюсы, то они мизерные, -- говорит Богданкевич. – А в целом по стране – застой. Рост экономики в 1-3 процента для отстающей по ВВП Беларуси – это не показатель какого-то оживления. Это мелочь. Нет подъема, к сожалению. Нам нужно расти на 8-10 процентов, чтобы хоть немного сравняться со средними зажиточными странами. Для этого нужен рывок, рост, а у нас его нет…

Есть ли какие-то надежды и перспективы? Конечно. Правда, я до этих перемен, наверное, уже не доживу… 

Казалось бы, ну что тут непонятного – не надо содержать убыточные производства за счет рентабельных! Но мы все время имеем убытки ряда крупных компаний и покрываем их за счет более доходных. Это путь в никуда.

Можно безработным дать пособие на то, чтобы они получили новую, востребованную профессию. Вложить деньги в самые современные технологии, оборудование. Это подняло бы уровень жизни нации. Ведь не глупее белорусы поляков! А живем хуже…

Давно известно, что самые эффективные инвестиции – в ребенка, в людей. Но наши дипломы в Европе до сих пор не признают! Разве это нормально?

У меня внучка, кстати, учится в Каунасском университете, получит европейский диплом. Все преподавание ведется на английском языке. 

Обучение в этом вузе платное, но Надежда получает стипендию – 88 евро, и учится бесплатно, потому что у нее все десятки. Она сразу после школы поступила в ЕГУ, а затем перевелась в Каунас».

Кстати, остальные внуки Станислава Богданкевича получали образование в Беларуси.


«Две внучки окончили архитектурный, -- говорит Станислав Антонович. – Одна почти сразу после окончания учебы родила мне двоих правнуков, а вторая получила распределение и была очень недовольна мизерной зарплатой. Но коль бесплатно училась – надо отрабатывать, ничего не поделаешь…. Сейчас пошла на курсы мультипликаторов  -- у нее есть художественные способности, хочет поменять профессию. Внук Владислав окончил первый курс БГУИР, а затем перешел на дистанционную форму обучения».

Младший сын Станислава Богданкевича Павел окончил БГУ, получил даже два диплома – по банковскому делу и программированию. Сейчас работает там же, где и Андрей Кобяков -- в «Белгазпромбанке».

«Некоторые, когда видят нас вместе, говорят, что это мой внук, но я всегда поправляю – сын! – говорит Станислав Богданкевич. – Сейчас Павел работает в том же банке, что и Андрей Кобяков. Но я к этому никакого отношения не имею – сын попал туда на практику, и ему предложили остаться. Правда, сейчас думает, уходить или нет. Не нравится ему монотонная работа. Вроде бы собирается на курсы по программированию. Я его убеждаю не увольняться до тех пор, пока новую работу не нашел. Но он уверен, что без работы не останется. Я советую, но не вмешиваюсь и не давлю на него. Считаю, что каждый должен прожить свою жизнь и совершить свои ошибки…»



 
Теги: Новости
 
 
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