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Микрозаемщики стали маскироваться под лизингодателей

21.11.2018 07:10 — Разное | Партизан  
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Компании, занимающиеся предоставлением микрозаймов в наличных деньгах с минимальным набором документов, освоили новую схему работы — стали регистрироваться в качестве лизингодателей.

Объектом лизинга выступает личная техника лизингополучателя. Для получения экспресс-займа надо оставить заявку на сайте такого лизингополучателя, в которой указать характеристики техники (цифровой, бытовой, строительной и т. д.). После этого оценщики компании производят оценку предмета «лизинга» и устанавливают возможную предельную сумму микрозайма.

Далее компания оформляет выкуп техники по заявленной стоимости у ее владельца. После чего передает эту же технику своему клиенту в лизинг. Т. е. «лизингодатель» продолжает пользоваться своей вещью на время выплаты лизинговых платежей.

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Таким образом компании обходят законодательные ограничения, установленные с 2015 года.

Особенностью предоставления микройзаймов через лизинг является высокая процентная ставка за пользование деньгами (более 300% годовых).

 
 
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Компании, занимающиеся предоставлением микрозаймов в наличных деньгах с минимальным набором документов, освоили новую схему работы — стали регистрироваться в...
 
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