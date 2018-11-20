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Микрозаемщики стали маскироваться под лизингодателей
Компании, занимающиеся предоставлением микрозаймов в наличных деньгах с минимальным набором документов, освоили новую схему работы — стали регистрироваться в качестве лизингодателей.
Объектом лизинга выступает личная техника лизингополучателя. Для получения экспресс-займа надо оставить заявку на сайте такого лизингополучателя, в которой указать характеристики техники (цифровой, бытовой, строительной и т. д.). После этого оценщики компании производят оценку предмета «лизинга» и устанавливают возможную предельную сумму микрозайма.
Далее компания оформляет выкуп техники по заявленной стоимости у ее владельца. После чего передает эту же технику своему клиенту в лизинг. Т. е. «лизингодатель» продолжает пользоваться своей вещью на время выплаты лизинговых платежей.
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Таким образом компании обходят законодательные ограничения, установленные с 2015 года.
Особенностью предоставления микройзаймов через лизинг является высокая процентная ставка за пользование деньгами (более 300% годовых).
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Компании, занимающиеся предоставлением микрозаймов в наличных деньгах с минимальным набором документов, освоили новую схему работы — стали регистрироваться в...
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