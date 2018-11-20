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Лидеры самых популярных радиостанций Беларуси выступят на одной сцене в рамках "Песни года-2018"
Один из самых масштабных концертов уходящего 2018 года —
Сегодня «Песня года» — это главная музыкальная премия страны, она по праву считается важнейшим событием в области популярной музыки. Главным фактором для формирования программы концерта стали музыкальные работы исполнителей, которые более чем на протяжении года являлись лидерами самых популярных радиостанций Беларуси.
Уже более 10 лет «Песня года Беларуси» ежегодно собирает полные залы и дарит зрителем необычные музыкальные впечатления. Шоу, ставшее популярным и ожидаемым музыкальным событием для тысяч зрителей и телезрителей страны, выйдет в эфир ОНТ 25 декабря.
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В концерте примут участие Алексей Глызин, NaviBand, Алена Ланская, Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Лариса Грибалева, Тeо, Герман, Алексей Хлестов, Алекс...
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