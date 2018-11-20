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Лидеры самых популярных радиостанций Беларуси выступят на одной сцене в рамках "Песни года-2018"

21.11.2018 07:24 — Разное | Tut.by  
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Один из самых масштабных концертов уходящего 2018 года — «Песня года Беларуси» — состоится 7 декабря на сцене Дворца Республики, где по традиции выступят самые яркие и популярные артисты нашей страны. В концерте примут участие Алексей Глызин, NaviBand, Алена Ланская, Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры», Лариса Грибалева, Тeо, Герман, Алексей Хлестов, Инна Афанасьева, Искуи Абалян и многие другие.


«Песня года Беларуси-2017». Фото: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

Сегодня «Песня года» — это главная музыкальная премия страны, она по праву считается важнейшим событием в области популярной музыки. Главным фактором для формирования программы концерта стали музыкальные работы исполнителей, которые более чем на протяжении года являлись лидерами самых популярных радиостанций Беларуси.

Уже более 10 лет «Песня года Беларуси» ежегодно собирает полные залы и дарит зрителем необычные музыкальные впечатления. Шоу, ставшее популярным и ожидаемым музыкальным событием для тысяч зрителей и телезрителей страны, выйдет в эфир ОНТ 25 декабря.

Когда: 7 декабря, 19.00.

Где: Дворец Республики.

Сколько: от 11 до 37 рублей.

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17 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Види», который пройдет 29 ноября в «Борисов-Арене». Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 23 ноября.

 
 
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В концерте примут участие Алексей Глызин, NaviBand, Алена Ланская, Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Лариса Грибалева, Тeо, Герман, Алексей Хлестов, Алекс...
 
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