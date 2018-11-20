На Волковыск и Мосты - без объездов. В Скиделе открыли новый путепровод. Движение по всем направлениям

Как сообщил «ГП» директор ДСУ №18 ОАО «Дорожно-строительный трест №6 г.Гродно» Сергей Бухаленко, с прошлой пятницы через Скидель открыто движение по всем направлениям, сняты объезды в направлении Мостов и Волковыска. Отсюда теперь можно напрямую выехать на М6 в сторону Минска. Сегодня в районе путепровода ведется доработка съездов в сторону завода медпрепаратов и на сахарный комбинат, наносится дорожная разметка.







Новый путепровод вместо старого нетипового зигзагообразного и малопропускного появился на участке между Скиделем и деревней Партизанская. Здесь интенсивное движение транспорта, и дорожники посчитали нецелесообразным реконструировать существующий путепровод, построенный еще в середине прошлого века. Было принято решение о строительстве нового. На реализацию проекта понадобилось меньше года. Старый уже разобран.









К путепроводу от трассы М6 проложен участок дороги протяженностью 1,6 километра. Новый 55-метровый путепровод стал прямым, ширина полосы движения увеличилась с 3,5 до 4,5 метра. Проектировщики предсмотрели пешеходный тротуар шириной два метра со стороны жилой постройки.



- Оставшееся до конца года благоприятное время используем для устройства еще нескольких съездов от автомагистрали М6 в сторону индивидуальной жилой застройки, - добавил Сергей Бухаленко.









