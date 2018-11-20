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На Волковыск и Мосты - без объездов. В Скиделе открыли новый путепровод. Движение по всем направлениям

21.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Как сообщил «ГП»  директор ДСУ №18 ОАО «Дорожно-строительный трест №6 г.Гродно» Сергей Бухаленко, с прошлой пятницы через Скидель открыто движение по всем направлениям, сняты объезды в направлении Мостов и Волковыска. Отсюда теперь можно напрямую выехать на М6 в сторону Минска. Сегодня  в районе путепровода ведется доработка съездов в сторону завода медпрепаратов и на сахарный комбинат, наносится дорожная разметка. 



Новый путепровод вместо старого нетипового зигзагообразного и малопропускного появился на участке между Скиделем и деревней Партизанская. Здесь интенсивное движение транспорта, и дорожники посчитали нецелесообразным реконструировать существующий путепровод, построенный еще в середине прошлого века. Было принято решение о строительстве нового. На реализацию проекта понадобилось меньше года. Старый уже разобран. 

На Волковыск и Мосты - без объездов. В Скиделе открыли новый путепровод. Движение по всем направлениям


К путепроводу от трассы М6  проложен участок дороги протяженностью 1,6 километра. Новый 55-метровый путепровод стал прямым, ширина полосы движения увеличилась с 3,5 до 4,5 метра. Проектировщики предсмотрели  пешеходный тротуар шириной два метра со стороны жилой постройки. 

- Оставшееся до конца года благоприятное время используем для устройства еще нескольких съездов  от автомагистрали М6 в сторону  индивидуальной жилой застройки, - добавил Сергей Бухаленко. 

На Волковыск и Мосты - без объездов. В Скиделе открыли новый путепровод. Движение по всем направлениям


 

 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Как сообщил «ГП» директор ДСУ №18 ОАО «Дорожно-строительный трест №6 г.Гродно» Сергей Бухаленко, с прошлой пятницы через Скидель открыто движение по всем...
 
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