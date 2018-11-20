﻿ Гродненские таможенники шесть раз задерживали нелегальные цветы на белорусско-польской границе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродненские таможенники шесть раз задерживали нелегальные цветы на белорусско-польской границе

21.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
За прошедшую неделю в пункте пропуска «Бенякони» гродненскими таможенниками пресечено шесть попыток незаконного ввоза живых роз на территорию Евразийского экономического союза. Более 8 500 незадекларированных цветов следовали в адрес российских фирм. 
 
 
 
По всем выявленным фактам таможней начаты административные процессы. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара без его конфискации. 
 
Гродненские таможенники шесть раз задерживали нелегальные цветы на белорусско-польской границе
Гродненские таможенники шесть раз задерживали нелегальные цветы на белорусско-польской границе
Гродненские таможенники шесть раз задерживали нелегальные цветы на белорусско-польской границе
Гродненские таможенники шесть раз задерживали нелегальные цветы на белорусско-польской границе
 
Всего с начала года в зоне деятельности Гродненской региональной таможни выявлено порядка 60 попыток незаконного перемещения на территорию ЕАЭС цветочной продукции различных сортов и наименований - всего около 400 000 цветов. Общая стоимость задержанных цветочных грузов свыше 200 000 белорусских рублей. Практически все из этих нарушений выявлены на белорусско-литовской границе.
 
 
 
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За прошедшую неделю в пункте пропуска «Бенякони» гродненскими таможенниками пресечено шесть попыток незаконного ввоза живых роз на территорию Евразийского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Во время протестов "желтых жилетов" во Франции погибли два человека - оба из-за ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.11.2018
Днепровская правда (Дуюровно)
Полымя
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика