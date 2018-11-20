Гродненские таможенники шесть раз задерживали нелегальные цветы на белорусско-польской границе

За прошедшую неделю в пункте пропуска «Бенякони» гродненскими таможенниками пресечено шесть попыток незаконного ввоза живых роз на территорию Евразийского экономического союза. Более 8 500 незадекларированных цветов следовали в адрес российских фирм.

По всем выявленным фактам таможней начаты административные процессы. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара без его конфискации.

















Всего с начала года в зоне деятельности Гродненской региональной таможни выявлено порядка 60 попыток незаконного перемещения на территорию ЕАЭС цветочной продукции различных сортов и наименований - всего около 400 000 цветов. Общая стоимость задержанных цветочных грузов свыше 200 000 белорусских рублей. Практически все из этих нарушений выявлены на белорусско-литовской границе.