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Минчанин заявил о повреждении авто и стал фигурантом дела о хулиганстве

21.11.2018 07:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Минчанин заявил о повреждении авто и стал фигурантом дела о хулиганстве
ГУВД Мингорисполкома

Оперативники установили личность нарушителя. Им оказался 32-летний житель столицы. Сотрудникам милиции мужчина рассказал, что разбил стекло из-за того, что заявитель беспричинно ударил его в область груди после возникшего между ними диалога, сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена СВИРИДОВА.

В отношении заявителя было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 («Хулиганство») УК Республики Беларусь. Ему грозит наказание в виде общественных работ или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на срок до трех лет.

В отношении 32-летнего минчанина также проводится проверка. 

Минчанин заявил о повреждении авто и стал фигурантом дела о хулиганстве
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Теги: Минск
 
 
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12 ноября 2018 года в милицию обратился мужчина с просьбой привлечь к ответственности неизвестного, который днем ранее разбило стекло в его автомобиле.
 
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