Минчанин заявил о повреждении авто и стал фигурантом дела о хулиганстве

Оперативники установили личность нарушителя. Им оказался 32-летний житель столицы. Сотрудникам милиции мужчина рассказал, что разбил стекло из-за того, что заявитель беспричинно ударил его в область груди после возникшего между ними диалога, сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена СВИРИДОВА.

В отношении заявителя было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 («Хулиганство») УК Республики Беларусь. Ему грозит наказание в виде общественных работ или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на срок до трех лет.