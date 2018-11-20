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В Витебске на аукционе за полмиллиона рублей продали два исторических здания

21.11.2018 08:01 — Разное | Tut.by  
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Частные торговые предприятия купили на аукционе 20 ноября два исторических здания в Витебске. В сумме инвесторы заплатили городу более чем полмиллиона рублей, сообщает «Витебскоблимущество».


Дом № 7 на улице Буденного. Фото: «Витебский курьер»

Трехэтажное здание бывшей казармы 41-й артиллерийского полка площадью почти 2,6 тысячи кв. м на улице Буденного, 7 продали витебскому частному торговому предприятию за 358,8 тысячи рублей.

Здание бывшей казармы, так называемый «дом с гербом», построили в конце XIX века, это историко-культурная ценность в Витебске. После войны его отремонтировали и использовали как казарму для подразделения десантной дивизии.

Бывшую казарму начали продавать на торгах с 2016 года. В феврале 2018-го начальная цена на аукционе составляла около 1,3 млн рублей. На торгах 20 ноября объект продали, понизив цену на 80%.


Дом № 4 на Смоленской площади

Новый собственник теперь и у двухэтажного здания № 4 на Смоленской площади (почти 326 кв. м), которое является историко-культурной ценностью. Его также продали частному торговому предприятию из Витебска за 142,7 тысячи рублей.

Этот дом тоже продали не с первой попытки и дешевле, чем планировали изначально: так, в июне 2018 года начальную цену на лот снизили на 80%, и она составляла 213,6 тысячи рублей.

 
Теги: Витебск
 
 
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Частные торговые предприятия купили на аукционе 20 ноября два исторических здания в Витебске. В сумме инвесторы заплатили городу более чем полмиллиона рублей.
 
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