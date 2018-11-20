Не узнать. Кардинальное преображение девушки с проблемной кожей

«Хочу преображения, в первую очередь из-за неуверенности в себе. Кому нужна закомплексованная девушка или жена, которая сама себя не любит?» — с такими словами и просьбой помочь в нашу редакцию обратилась Виктория, которая работает консультантом в нотариальной конторе.





— Самостоятельно изменить себя никак не получается, несмотря на постоянную работу над собой, — делится Виктория. — Мне трудно подобрать для себя косметику из-за проблемной кожи. Несмотря на походы к дерматологам, косметологам, гинекологам-эндокринологам акне не исчезают с моего лица. Мне бы хотелось, чтобы внутри меня произошел какой-то переворот, благодаря которому я приму и полюблю себя.

Комментарий визажиста Садаф Володько :





— Действительно, у Виктории есть выраженные проблемы с кожей: как свежие высыпания, так и следы от постакне. Поскольку работа Виктории связана с консультированием, конечно, ей некомфортно. Я постараюсь подобрать для нее идеальный вариант макияжа, который поможет стать уверенной в себе.

Несмотря на склонную к жирности кожу и высыпания, перед макияжем необходимо увлажнение. Без него любой тон только подчеркнет все неровности и шелушения. Для этого мы будем использовать подготавливающий крем от Embryolisse, который нанесем на все лицо, включая зоны высыпаний.





Даем ему впитаться минут 10, после чего наносим базу от LookBeauty Perk Me Up. Эта база со светоотражающим блюр-эффектом наподобие фотошопа. Она отлично маскирует неровности и шероховатости лица, а также подготавливает кожу к нанесению тона. Поскольку у базы розовый подтон, ее нежелательно использовать загорелым девушкам. В случае Виктории она отлично сочетается с ее бледной кожей лица.





Базе, как и крему, даем впитаться 5−10 минут, после чего наносим тон от Estee Lauder Double Wear. Это тональное покрытие отличается своей сверхстойкостью, хорошей покрывающей способностью, при этом у него абсолютно матовый финиш. В случае нашей героини стоит избегать сияющих тонов, поскольку они будут только подчеркивать неровности на лице. Но, повторюсь, перед его нанесением обязательно нужно хорошенько увлажнить лицо, иначе кожа превратится в пустыню Сахару.





После того как нанесли тон кистью, необходимо растушевать его при помощи влажного спонжа или бьюти-блендера промакивающими, ни в коем случае не растирающими движениями. Благодаря такому приему ваша кожа будет выглядеть максимально гладкой, а тон ляжет естественно и без разводов.





После нанесения тона приступаем к проработке зоны вокруг глаз. Для этого будем использовать консилер Clarins. Отличительная особенность этого продукта — отличная покрывающая способность и светоотражение. Обязательно наносим его не только на зону под глазами, но и на верхнее подвижное веко, поскольку очень часто на нем проступают красно-синие сосуды.





Теперь, когда тон идеальный, можно приступить к прорисовке бровей. Восприятие вашего лица во многом зависит именно от их формы. Поэтому для моделирования бровей лучше обращаться к профессионалам, например, бровистам. У Вероники достаточно широкие брови от природы, однако не хватает цвета на изгибе и в конце брови. Чтобы сделать брови Вероники максимально естественными, я проработаю карандашом с тонким грифелем (Relouis Brow Wow Taupe) только пробелы, имитируя настоящие волоски.





По контуру брови пройдусь консилером, чтобы форма была идеальной и чистой.





Закрепим волоски при помощи оттеночного геля для бровей от Anastasia Beverly Hills в оттенке Blond. Помимо фиксации гель сделает ваши брови еще гуще — за это скажем спасибо мелким сияющим частичкам в его составе.









Чтобы консилер не скатался и не забился в мелкие морщинки и складочки на глазах, зафиксируем его при помощи пудры от MAC Mineralie в оттенке Medium. Вместо этой пудры также можно использовать обычную прозрачную. Также нанесем ее на Т-зону, где кожа у Вероники наиболее жирная.









Теперь приступаем к макияжу век. Несмотря на желтоватый подтон в цвете волос Вероники, цветотип лица все же холодный. Именно поэтому я сделаю выбор в пользу холодных оттенков в макияже. Внешний угол глаза я выделю при помощи карандаша от Luxvisage в 12 холодном коричневом оттенке. После чего тщательно растушую границы при помощи кисти.









Карандаш продублирую сухими тенями Sephora в коричневом оттенке About last night. Как и в случае с карандашом, растушуем границы при помощи кисти.









На всю остальную часть подвижного века нанесу жидкие тени от Armani в 11 оттенке, которые, как и карандаш, будут служить своеобразной базой под тени с сухой текстурой.





Поверх жидких теней нанесем тени с шиммером от Sephora в благородном холодном розовом оттенке Let, s party.









Чтобы сделать глаз более объемным, выделим складку подвижного века при помощи теней из палетки от Urban Decay в оттенке Tease. Наносить текстуру лучше пушистой натуральной кистью, для того чтобы образовалась нежная дымка.









На нижнее веко до начала радужки глаза нанесем карандаш от Luxvisаge и продублируем его сухими тенями от Sephora коричневого оттенка. От начала радужки до ее конца нанесем сухие тени в розовом оттенке.









Внутренний уголочек глаза подсветим при помощи теней от Colourpop в оттенке Girly. Такой прием освежит взгляд и сделает его менее уставшим.









Поскольку у Вероники прекрасный голубой оттенок глаз, хочется его подчеркнуть. Для этого подведем слизистую карандашом от H&M в синем оттенке.









Поскольку Вероника девушка со светлым тоном волос, я буду использовать тушь в коричневом оттенке от Vivienne Sabo Cabaretю. Черная тушь будет смотреться чужеродно и неестественно.









В качестве скульптора буду использовать Relouis из cерии PRO в холодном оттенке «1». Этот оттенок как нельзя лучше подойдет к цветотипу Вероники. Его мы нанесем на зону под скуловой костью и по линии роста волос героини, чтобы сделать лоб чуть меньше. При акне и постакне стоит отдавать предпочтение матовым текстурам.





Румяна, как и скульптор, буду использовать в холодном розовом оттенке. Свой выбор я остановила на румянах от Mac в оттенке LoveCloud c абсолютно матовой текстурой. Такие румяна просто идеальны для светлокожих девушек и освежают их образ. Румяна мы нанесем на яблочки щек, на кончик носа и подбородок героини.





На самые выпуклые участки лица — скуловую кость, кончик подбородка, кончик носа, верхнюю галочку губы — мы нанесем хайлайтер от Revolution в оттенке Goddes of Faith. На выпуклых участках лица у героини почти нет высыпаний, поэтому мы можем использовать мерцающие продукты в этих зонах. Хайлатер, так же как и все остальное, я выбрала в холодном оттенке.









Контур губ подчеркну при помощи карандаша от Luxvisage в 51 оттенке, растушевав его к центру губ. Карандаш буду наносить чуть выше контура, чтобы немного увеличить губы в объеме. Помимо этого такой прием позволит продлить стойкость макияжа.









Завершающим этапом нанесем помаду в красивом глубоком нюдовом оттенке от Relouis Complimenti.





— Какая же я красавица, — отметила Вероника увидев свое отражение в зеркале — и кожа смотрится так, как будто на ней совсем нет проблем. Думаю, мой муж будет в восторге от получившегося образа.





Если вы считаете, что вам необходимо преображение, мы будем рады вам помочь. Для этого отправьте письмо в редакцию по адресу lina@tutby.com , указав ваше имя и контактный телефон, и мы обязательно свяжемся с вами. Не забудьте приложить фото! Желаем вам удачи.