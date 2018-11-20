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"Это не только мне непонятно, а всем хоккеистам, всей стране". Захаров - о тренере по ОФП в минском "Динамо"
Рулевой «Юности» Михаил Захаров прокомментировал
— «Юность» готовит тренеров не только для «Динамо», но и для сборной, для молодежной, для клубов. Только Пушков и Кравченко не являются воспитанниками «Юности».
— Вы замечали за Даниэлем Корсо тренерские задатки?
Нет (смеется). Я очень сомневаюсь, что они у него проявятся, хотя все может быть. Невозможно перегнуть планку, не работая тренером. Чтобы стать тренером по ОФП надо, в первую очередь, выучиться.
Я знал очень хорошо одного тренера Николая Кривоносова. Он считался лучшим тренером в лиге, это я знаю точно. Мне о нем рассказывал даже Руслан Салей. Он говорил, что Кривоносов грамотный специалист. А сколько он учился, чтобы достичь такого уровня. Вы не представляете, сколько он курсов прошел, сколько он трудился: в год по три-четыре месяца, и только потом вышел на такой уровень.
А когда человек становится… Это не только мне непонятно, а всем хоккеистам, всей стране. Приняли такое решение, я его не осуждаю, но…
Отметим, что Даниэль Корсо выступал в КХЛ за минское «Динамо», а завершал игровую карьеру в минской «Юности». Потом он остался жить в Беларуси. До недавнего времени канадец работал тренером по катанию в детско-юношеской школе минского «Динамо».
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"Это не только мне непонятно, а всем хоккеистам, всей стране". Захаров - о тренере по ОФП в минском "Динамо"
Рулевой "Юности" Михаил Захаров прокомментировал назначение Даниэля Корсо тренером по физической подготовке в минском "Динамо".
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