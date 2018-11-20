ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участок земли в Плещицах выставлен на торги для продажи в частную собственность

21.11.2018 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Участок земли в Плещицах выставлен на торги для продажи в частную собственность
Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов


Участок земли в Плещицах выставлен на торги для продажи в частную собственность

  1. Аукцион состоится 21 декабря 2018 года в 10 часов по адресу: 225728, Брестская обл., Пинский р-н, агрогородок Плещицы, ул. Пинская, 23б.
  2. Прием заявлений на участие в аукционе по адресу: 225728, Брестская обл., Пинский р-н, агрогородок Плещицы, ул. Пинская, 23б, с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов, обеденный перерыв с 13 до 14 часов. Начало приема заявлений с 21 ноября 2018 года Последний день приема заявлений 18 декабря 2018 года включительно.
  3. Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в информационном сообщении, представить в адрес комиссии следующие документы:

– заявление об участии в аукционе;

– копию платежного документа, подтверждающего уплату задатка за участие в аукционе;

– гражданином – копию документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования;

– представителем гражданина – нотариально удостоверенную доверенность;

– представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица – доверенность, выданную юридическим лицом, или до-кумент, подтверждающий полномочия должност-ного лица, копию документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица.

Консолидированными участниками для участия в аукционе предоставляются также оригинал и копия договора о совместном участии в аукционе.

При подаче документов уполномоченное лицо (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, и доверенности, выданные гражданами, юридическими лицами, заключившими договор о совместном участии в аукционе. Представителем уполномоченного лица дополнительно предъявляется доверенность, выданная в установленном законодательством порядке, либо документ, подтверждающий полномочия должностного лица.

  1. Плата за объект торгов осуществляется по безналичному расчету в расчетных билетах Национального банка Республики Беларусь.
  2. Задаток вносится на расчетный счет № BY36АКВВ36002242102740000000 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, БИК:АКВВВY2X УНП 200676206, код платежа 04901 по 18 декабря 2018 года включительно.
  3. Осмотр земельных участков, выставляемых на аукцион, производится в день и время, согласованные с продавцом.
  4. Условия продажи: победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену.
  5. Победитель аукциона либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший согласие на предоставление ему земельного участка, обязан:

8.1. в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона:

– внести окончательный размер платы за предмет аукциона;

– возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, и государственной регистрацией в отношении создания земельного участка;

8.2. в течение двух месяцев со дня подписания протокола заседания комиссии по подготовке и организации проведения аукциона по продаже земельного участка в частную собственность граждан Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома осуществить в организации по государственной регистрации по месту нахождения данного земельного участка государственную регистрацию права частной собственности на земельный участок, получить свидетельство о государственной регистрации земельного участка;

8.3. в трехмесячный срок после получения свидетельства о государственной регистрации разработать архитектурный проект строительства одноквартирного жилого дома;

8.4. до начала строительства снять плодородный слой почвы из-под габаритов зданий и использовать его на благоустройства участка;

8.5. в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о земле приступить к целевому освоению земельного участка в течение одного года со дня получения свидетельства о государственной регистрации земельного участка и возникновения прав на него.

  1. Условия развития инфраструктуры: за счет застройщиков.

Контактные телефоны для справок: 8-0165-38-47-35, 38-47-60, 8-0165-38-46-76.

УНН 200676206.

Оставить комментарий

« Очередной номер «Полесской правды» завтра поступит в газетные киоски
Новости дня
Новости разные
 
Картошки 1600 кило, а колбасы - всего 61. Сколько и чего минчане могут купить на среднюю зарплату
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.11.2018
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика