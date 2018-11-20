



Кто и где работает?

Независимые социсследования

Проблемы и успехи развития

Внутренние противоречия

Что они собой представляют, чем занимаются и с какими проблемами сталкиваются – этим вопросам посвящен отдельный раздел«Гражданское общество Беларуси: актуальное состояние и условия развития (2015-2017)». Оно было проведено экспертами Центра европейской трансформации и Центра правовой трансформации (Lawtrend) по инициативе Белорусской национальной платформы ФГО ВП.Thinktanks.by подготовил выдержки из данного исследования с основными описаниями сектора.В работе отмечается, что белорусские аналитические центры разделяются на те, которые ориентированы на анализ политических и трансформационных процессов в широком смысле (например, Центр европейской трансформации, Центр Острогорского, Институт политических исследований «Политическая сфера», «Либеральный клуб», BISS и т.д.), экономические (например, Исследовательский центр ИПМ, Центр экономических исследований BEROC, Центр социальных и экономических исследований CASE Belarus), тематические или отраслевые (например, «Центр исследования общественного управления «СИМПА», Исследовательский проект BIPART, Центр правовой трансформации (Lawtrend), проект Belarus Security Blog). Кроме того, некоторые организации гражданского общества имеют свои исследовательские подструктуры или экспертов, которые в сфере своих интересов систематически проводят исследовательскую или аналитическую работу.Отдельно авторы исследования выделяют структуры, позиционирующие себя как независимые, однако тем или иным образом завязанные на государственные институции. Здесь в качестве примера представлены ИПУ «Актуальная концепция», ИПУ «Центр стратегических и внешнеполитических исследований» (ЦСВИ), Экспертная инициатива «Минский диалог».В исследовании говорится, что независимые структуры, занимающиеся социологическими исследованиями, практически полностью уничтожены.«После прекращения в 2016 году деятельности Независимого института социальноэкономических и политических исследований (НИСЭПИ) на эту функцию претендует только действующая в Польше «Белорусская аналитическая мастерская» (Belarusian Analytical Workroom, BAW). Такие институции, как компания «НОВАК», компания SATIO, Международное агентство социальных и маркетинговых исследований (МАСМИ), могут выполнять инфраструктурную функцию, т.е. проводить полевые исследования, однако практически не имеют собственных исследовательских программ».В работе отмечается, что сектор независимых исследовательских структур Беларуси наиболее «минскоцентричен». Единственная не минская организация в нем — Учреждение «Агентство регионального развития «Стратегическая мысль» (Гомель).Авторы исследования обращают внимание, что сектор think-tanks развивается неравномерно.«В последние годы резко снизилось количество внешних ресурсов, доступных для независимых исследовательских и аналитических структур, и это привело к снижению интенсивности их деятельности и количества исследовательских и аналитических продуктов. Сохраняется акцент на узко прикладных исследованиях, серьезных же академических или долгосрочных программ социально-политических исследований в Беларуси практически нет. Стагнация в области политической и полиси-экспертизы и аналитики связана также и с все большей маргинализацией оппозиционных партий, а также с изменением политики европейских структур по отношению к белорусским государственным институтам. В ситуации условной «открытости» государственных учреждений европейским структурам проще и выгоднее обращаться напрямую к экспертам «изнутри» системы, чем рассчитывать на независимую аналитику», - говорится в работе.В то же время, авторы исследования обращают внимание, что такие структуры, как Исследовательский центр ИПМ и Центр экономических исследований BEROC, а также ряд тематически ориентированных организаций, успешно выживают и даже развиваются. Также расширяется спектр тем, которые попадают в фокус экономических исследований.«Кроме усиления и расширения экономической проблематики, в последние три года усилился акцент на локальном развитии, анализе проблем и перспектив на местном уровне. Чаще стали попадать в сферу интересов исследователей и аналитиков вопросы национальной безопасности, а также все, что связано с общественным участием», - говорится в исследовании.По словам его авторов, еще одно явление последнего времени - расширение инфраструктуры популяризации и информирования более широких кругов белорусского общества о существовании независимых исследовательских и аналитических институций и результатах их деятельности. Как говорится в исследовании, такой популяризации и информированию, помимо самостоятельных действий исследовательских организаций, способствуют сайт Thinktanks.by и онлайн-журнал «Идея».Как отмечают авторы исследования, в Беларуси практически отсутствует заказ на политическую аналитику в силу отсутствия реально действующих политических субъектов. Чаще всего политические think-tanks работают на «самозаказе». Сохраняется ситуация с отсутствием внутренней критики и взаимной экспертизы, что ведет к проблемам с качеством исследовательских и аналитических продуктов, барьер «на вход» в сферу остается низким.