Будущее секса, часть 2: умный вибратор





В США истек срок действия мирового патента на "теледильдонику", который многие называли душителем индустрии секстеха. Это событие открыло дорогу стартапам, разрабатывающим гаджеты для чувственных удовольствий.



Русская служба Би-би-си разбирается, как технологии и гаджеты повлияют на секс и отношения в будущем.



Во второй серии Юля Умнякова разбирается с "умным вибратором" и тем, как технологии меняют отношение женщин к сексу.



Современные вибраторы можно гнуть, программировать и даже подключать к голосовым помощникам.



Производители мастурбаторов для мужчин стремятся воспроизвести ощущения реального секса на расстоянии. У производителей вибраторов и секс-игрушек для женщин другая цель - помочь им исследовать свою сексуальность и научиться лучше понимать, чего они хотят в постели. Мы разбираемся, как убедить партнера использовать секс-игрушки и нужен ли партнер вообще.



В первой части BBC разбиралась с тем, зачем нужен "телемастурбатор".



В следующей серии речь пойдет о том, что такое телеприсутствие и возможно ли на расстоянии передать чувства.