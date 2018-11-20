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Будущее секса, часть 2: умный вибратор

21.11.2018 07:31 — Разное | UDF  
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В США истек срок действия мирового патента на "теледильдонику", который многие называли душителем индустрии секстеха. Это событие открыло дорогу стартапам, разрабатывающим гаджеты для чувственных удовольствий.

Русская служба Би-би-си разбирается, как технологии и гаджеты повлияют на секс и отношения в будущем.

Во второй серии Юля Умнякова разбирается с "умным вибратором" и тем, как технологии меняют отношение женщин к сексу.

Современные вибраторы можно гнуть, программировать и даже подключать к голосовым помощникам.

Производители мастурбаторов для мужчин стремятся воспроизвести ощущения реального секса на расстоянии. У производителей вибраторов и секс-игрушек для женщин другая цель - помочь им исследовать свою сексуальность и научиться лучше понимать, чего они хотят в постели. Мы разбираемся, как убедить партнера использовать секс-игрушки и нужен ли партнер вообще.

В первой части BBC разбиралась с тем, зачем нужен "телемастурбатор".

В следующей серии речь пойдет о том, что такое телеприсутствие и возможно ли на расстоянии передать чувства.

 
 
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Как технологии и гаджеты повлияют на секс и отношения в будущем.
 
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