Сладкий десерт без сахара? Готовим вкусные диабетические блюда

Люди с диабетом вынуждены внимательно следить за своим рационом, а от некоторых сладких или жирных угощений им и вовсе приходится отказаться. Но, несмотря на ограничения, баловать себя можно и нужно. Мы подобрали три блюда, которые не только не навредят людям с диабетом, но и порадуют их своим вкусом.

Первое блюдо: рыбный суп с фрикадельками





Ингредиенты:

нежирная рыба (мы брали пикшу, 700 г);

перловая крупа (50 г);

морковь (1-2 шт.);

репа (1 шт.);

репчатый лук (2 шт.);

льняная или ржаная мука (1 ст.л.);

растительное масло;

соль, перец, зелень по вкусу.





Приготовление: 1. Перловую крупу замачиваем в воде на 3 часа.

2. Рыбу моем, чистим, отделяем от костей и кожи.

3. Кожу, хвост и кости рыбы заливаем двумя с половиной литрами воды и варим бульон.

4. Мелко нарезаем одну луковицу и обжариваем на небольшом количестве масла.

5. Рыбу смешиваем с луком и измельчаем в мясорубке в однородный фарш.

6. Добавляем льняную муку, соль, перец и перемешиваем.

7. Мокрыми руками катаем небольшие шарики.

8. Готовый бульон процеживаем, добавляем в него перловку и варим 20-25 минут.

9. Измельчаем овощи: морковь, репу и оставшийся лук. Также добавляем в кастрюлю. Варим до готовности.

10. В отдельной кастрюле варим фрикадельки: осторожно опускаем в кипящую воду и достаем шумовкой, когда они всплывут.

11. Наливаем бульон с овощами в тарелку, добавляем фрикадельки и зелень по вкусу.



Владислав Морозик, врач-эндокринолог, специалист в области правильного питания: — Такой суп хорошо подойдет для людей с диабетом. Во-первых, выбор рыбы очень удачен. Пикша — нежирная и некалорийная рыба. Но, несмотря на это, она содержит незаменимые жирные кислоты (омега 3), а также практически все незаменимые аминокислоты. Вместо картофеля в этом супе — перловая крупа, это позволяет значительно уменьшить гликемический индекс (ГИ) супа. А овощи придают ему дополнительный объем и клетчатку, что ускорит и увеличит чувство насыщения.

Второе блюдо: курица в яблочном маринаде с яблоками





Ингредиенты:

куриные грудки (2 шт.);

яблоко (1 шт.);

соевый соус (2 ст.л.);

свежий имбирь (по вкусу);

льняная или ржаная мука для панировки (1 шт.);

растительное масло. для гарнира: яблоки (2 шт.);

корица молотая (0,5 ч.л.);

соль, перец по вкусу.





Приготовление: 1. Куриные грудки отбиваем молотком.

2. Яблоко и имбирь очищаем, натираем на терку.

3. Смешиваем яблоко с имбирем и соевым соусом.

4. Натираем этой смесью курицу. Оставляем мариноваться на 1-1,5 часа.

5. Очищаем филе от маринада. Панируем его в льняной муке.

6. Обжариваем филе на небольшом количестве растительного масла по 4-5 минут с каждой стороны. Также можно ненадолго поставить обжаренное филе в горячую духовку, чтобы оно «дошло».

7. Готовим гарнир. Нарезаем яблоки кольцами толщиной в 1 см. Удаляем сердцевину.

8. Обжариваем яблоки на небольшом количестве растительного масла. Яблоки должны получиться мягкими, но не развалиться, поэтому для гарнира лучше брать кислые сорта.

9. Смешиваем корицу, соль и перец.

10. Посыпаем получившейся смесью яблоки.



Владислав Морозик: — Куриное филе — отличный диетический продукт. Связано это с тем, что в нем есть достаточное количество белка и практически нет жиров. Многие отказываются от использования куриного филе лишь по одной причине — оно немного жесткое. Но в этом рецепте филе маринуется, а значит, будет мягким. Яблоко не типичное, но интересное решение для гарнира. В нем содержится немного фруктового сахара и довольно много клетчатки и пектинов. Поэтому сочетание яблока с куриным филе даст хорошее чувство насыщения и не сильно повысит уровень глюкозы в крови (из-за невысокого ГИ).

Десерт: творожная запеканка с грушами





Ингредиенты:

творог 3-5% (600 г);

груши (600 г);

яйцо (2 шт.);

льняная или ржаная мука (2 ст.л.);

сметана 15% (2 ст.л.);

ванилин.





Приготовление: 1. Творог разминаем вилкой.

2. Добавляем яйца и муку, тщательно перемешиваем.

3. Груши очищаем, половину трем на крупной терке.

4. Вторую половину груш нарезаем крупными кубиками.

5. Смешиваем творожную массу и груши. Добавляем ванилин. Тщательно перемешиваем.

6. Выкладываем смесь в форму. Лучше всего брать силиконовую, чтобы не использовать масло для смазывания.

7. Смазываем запеканку сметаной.

8. Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем в течение 45 минут.



Владислав Морозик: — Каждый человек, в том числе и страдающий диабетом, любит себя баловать чем-то вкусненьким. Сладкая запеканка очень хорошо подойдет к чаю. Несмотря на то, что груша сладкая, из-за творога (источник белка) и сметаны (источник жира) ГИ станет меньше. Поэтому данный продукт отлично подойдет на десерт человеку с диабетом. Главное — не съесть его очень много и обязательно контролировать уровень глюкозы в крови, так как различные продукты оказывают индивидуальное влияние на этот показатель. Уровень сахара нужно измерять перед каждым приемом пищи и через два часа после, а при первом типе диабета может потребоваться его измерение еще и ночью.