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Сладкий десерт без сахара? Готовим вкусные диабетические блюда

21.11.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Люди с диабетом вынуждены внимательно следить за своим рационом, а от некоторых сладких или жирных угощений им и вовсе приходится отказаться. Но, несмотря на ограничения, баловать себя можно и нужно. Мы подобрали три блюда, которые не только не навредят людям с диабетом, но и порадуют их своим вкусом.

Первое блюдо: рыбный суп с фрикадельками


Ингредиенты:

  • нежирная рыба (мы брали пикшу, 700 г);
  • перловая крупа (50 г);
  • морковь (1-2 шт.);
  • репа (1 шт.);
  • репчатый лук (2 шт.);
  • льняная или ржаная мука (1 ст.л.);
  • растительное масло;
  • соль, перец, зелень по вкусу.


Приготовление:

1. Перловую крупу замачиваем в воде на 3 часа.


2. Рыбу моем, чистим, отделяем от костей и кожи.


3. Кожу, хвост и кости рыбы заливаем двумя с половиной литрами воды и варим бульон.


4. Мелко нарезаем одну луковицу и обжариваем на небольшом количестве масла.


5. Рыбу смешиваем с луком и измельчаем в мясорубке в однородный фарш.


6. Добавляем льняную муку, соль, перец и перемешиваем.


7. Мокрыми руками катаем небольшие шарики. 


8. Готовый бульон процеживаем, добавляем в него перловку и варим 20-25 минут.


9. Измельчаем овощи: морковь, репу и оставшийся лук. Также добавляем в кастрюлю. Варим до готовности.


10. В отдельной кастрюле варим фрикадельки: осторожно опускаем в кипящую воду и достаем шумовкой, когда они всплывут.


11. Наливаем бульон с овощами в тарелку, добавляем фрикадельки и зелень по вкусу.


Владислав Морозик, врач-эндокринолог, специалист в области правильного питания:

— Такой суп хорошо подойдет для людей с диабетом. Во-первых, выбор рыбы очень удачен. Пикша — нежирная и некалорийная рыба. Но, несмотря на это, она содержит незаменимые жирные кислоты (омега 3), а также практически все незаменимые аминокислоты. Вместо картофеля в этом супе — перловая крупа, это позволяет значительно уменьшить гликемический индекс (ГИ) супа. А овощи придают ему дополнительный объем и клетчатку, что ускорит и увеличит чувство насыщения.

Второе блюдо: курица в яблочном маринаде с яблоками


Ингредиенты:

  • куриные грудки (2 шт.);
  • яблоко (1 шт.);
  • соевый соус (2 ст.л.);
  • свежий имбирь (по вкусу);
  • льняная или ржаная мука для панировки (1 шт.);
  • растительное масло.

для гарнира:

  • яблоки (2 шт.);
  • корица молотая (0,5 ч.л.);
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление:

1. Куриные грудки отбиваем молотком.


2. Яблоко и имбирь очищаем, натираем на терку. 


3. Смешиваем яблоко с имбирем и соевым соусом.


4. Натираем этой смесью курицу. Оставляем мариноваться на 1-1,5 часа.


5. Очищаем филе от маринада. Панируем его в льняной муке.


6. Обжариваем филе на небольшом количестве растительного масла по 4-5 минут с каждой стороны. Также можно ненадолго поставить обжаренное филе в горячую духовку, чтобы оно «дошло».


7. Готовим гарнир. Нарезаем яблоки кольцами толщиной в 1 см. Удаляем сердцевину.


8. Обжариваем яблоки на небольшом количестве растительного масла. Яблоки должны получиться мягкими, но не развалиться, поэтому для гарнира лучше брать кислые сорта.


9. Смешиваем корицу, соль и перец. 


10. Посыпаем получившейся смесью яблоки.


Владислав Морозик:

— Куриное филе — отличный диетический продукт. Связано это с тем, что в нем есть достаточное количество белка и практически нет жиров. Многие отказываются от использования куриного филе лишь по одной причине — оно немного жесткое. Но в этом рецепте филе маринуется, а значит, будет мягким. Яблоко не типичное, но интересное решение для гарнира. В нем содержится немного фруктового сахара и довольно много клетчатки и пектинов. Поэтому сочетание яблока с куриным филе даст хорошее чувство насыщения и не сильно повысит уровень глюкозы в крови (из-за невысокого ГИ).

Десерт: творожная запеканка с грушами


Ингредиенты:

  • творог 3-5% (600 г);
  • груши (600 г);
  • яйцо (2 шт.);
  • льняная или ржаная мука (2 ст.л.);
  • сметана 15% (2 ст.л.);
  • ванилин.

Приготовление:

1. Творог разминаем вилкой.


2. Добавляем яйца и муку, тщательно перемешиваем.


3. Груши очищаем, половину трем на крупной терке.


4. Вторую половину груш нарезаем крупными кубиками.


5. Смешиваем творожную массу и груши. Добавляем ванилин. Тщательно перемешиваем.


6. Выкладываем смесь в форму. Лучше всего брать силиконовую, чтобы не использовать масло для смазывания.


7. Смазываем запеканку сметаной.


8. Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем в течение 45 минут.


Владислав Морозик:

— Каждый человек, в том числе и страдающий диабетом, любит себя баловать чем-то вкусненьким. Сладкая запеканка очень хорошо подойдет к чаю. Несмотря на то, что груша сладкая, из-за творога (источник белка) и сметаны (источник жира) ГИ станет меньше. Поэтому данный продукт отлично подойдет на десерт человеку с диабетом. Главное — не съесть его очень много и обязательно контролировать уровень глюкозы в крови, так как различные продукты оказывают индивидуальное влияние на этот показатель. Уровень сахара нужно измерять перед каждым приемом пищи и через два часа после, а при первом типе диабета может потребоваться его измерение еще и ночью.


 
 
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Мы подобрали три рецепта блюд, которые не только не навредят людям с диабетом, но и порадуют их своим вкусом.
 
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