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Сладкий десерт без сахара? Готовим вкусные диабетические блюда
Люди с диабетом вынуждены внимательно следить за своим рационом, а от некоторых сладких или жирных угощений им и вовсе приходится отказаться. Но, несмотря на ограничения, баловать себя можно и нужно. Мы подобрали три блюда, которые не только не навредят людям с диабетом, но и порадуют их своим вкусом.
Первое блюдо: рыбный суп с фрикадельками
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Перловую крупу замачиваем в воде на 3 часа.
2. Рыбу моем, чистим, отделяем от костей и кожи.
3. Кожу, хвост и кости рыбы заливаем двумя с половиной литрами воды и варим бульон.
4. Мелко нарезаем одну луковицу и обжариваем на небольшом количестве масла.
5. Рыбу смешиваем с луком и измельчаем в мясорубке в однородный фарш.
6. Добавляем льняную муку, соль, перец и перемешиваем.
7. Мокрыми руками катаем небольшие шарики.
8. Готовый бульон процеживаем, добавляем в него перловку и варим 20-25 минут.
9. Измельчаем овощи: морковь, репу и оставшийся лук. Также добавляем в кастрюлю. Варим до готовности.
10. В отдельной кастрюле варим фрикадельки: осторожно опускаем в кипящую воду и достаем шумовкой, когда они всплывут.
11. Наливаем бульон с овощами в тарелку, добавляем фрикадельки и зелень по вкусу.
Второе блюдо: курица в яблочном маринаде с яблоками
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Куриные грудки отбиваем молотком.
2. Яблоко и имбирь очищаем, натираем на терку.
3. Смешиваем яблоко с имбирем и соевым соусом.
4. Натираем этой смесью курицу. Оставляем мариноваться на 1-1,5 часа.
5. Очищаем филе от маринада. Панируем его в льняной муке.
6. Обжариваем филе на небольшом количестве растительного масла по 4-5 минут с каждой стороны. Также можно ненадолго поставить обжаренное филе в горячую духовку, чтобы оно «дошло».
7. Готовим гарнир. Нарезаем яблоки кольцами толщиной в 1 см. Удаляем сердцевину.
8. Обжариваем яблоки на небольшом количестве растительного масла. Яблоки должны получиться мягкими, но не развалиться, поэтому для гарнира лучше брать кислые сорта.
9. Смешиваем корицу, соль и перец.
10. Посыпаем получившейся смесью яблоки.
Десерт: творожная запеканка с грушами
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Творог разминаем вилкой.
2. Добавляем яйца и муку, тщательно перемешиваем.
3. Груши очищаем, половину трем на крупной терке.
4. Вторую половину груш нарезаем крупными кубиками.
5. Смешиваем творожную массу и груши. Добавляем ванилин. Тщательно перемешиваем.
6. Выкладываем смесь в форму. Лучше всего брать силиконовую, чтобы не использовать масло для смазывания.
7. Смазываем запеканку сметаной.
8. Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем в течение 45 минут.
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Мы подобрали три рецепта блюд, которые не только не навредят людям с диабетом, но и порадуют их своим вкусом.
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