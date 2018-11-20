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Рок-группа "Пикник" приглашает на коллективный сеанс левитации в минском Prime Hall

21.11.2018 08:56 — Разное | Tut.by  
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Российская рок-группа «Пикник» выступит в Prime Hall с новой программой «Левитация» уже 5 декабря.


Концерт группы в Санкт-Петербурге. Фото: Виктория Атаманчук

Вдохновившись трудами Циолковского, упорством братьев Райт и трансцендентными опытами индийских йогов, музыканты предлагают отправиться в полет. Нет, не на Марс и даже не к Солнцу, а в полет музыкальный: «Пикник» готовит новое шоу, полное загадок и сюрпризов. К работе над «Левитацией» подключились лучшие умы кибернетической мысли Петербурга. Все идет к тому, что в полет отправятся не только воображаемые персонажи, но и вполне реальные предметы.

Концерт будет состоять из двух отделений. В первом в новом прочтении прозвучат «Театр абсурда», «Нет берегов», «Кукла из папье-маше» и «Лакомо и ломко», в которой и предполагается фантастический акт левитации. Во втором отделении половина времени будет отдана визитным карточкам группы: какой концерт «Пикника» можно представить без таких песен, как «У шамана три руки», «Фиолетово-черный», «Египтянин», «Из мышеловки», «Говорит и показывает»?

Визуальный ряд концерта будет дополнен специально созданными декорациями — механическими и кибернетическими чудесами. Благодаря новым технологиям и мастерству актеров создастся концептуальный видео-арт, где, стирая границу вымышленного мира, воплощенные образы выйдут за пределы экранного пространства.

Когда: 5 декабря, 19.00.

Где: .

Сколько: от 70 до 120 рублей.

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17 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Види», который пройдет 29 ноября в «Борисов-Арене». Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 23 ноября.

 
 
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Российская рок-группа "Пикник" выступит в Prime Hall с новой программой "Левитация" уже 5 декабря. Обещают космос.
 
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