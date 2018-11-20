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В Большом театре Беларуси готовятся к премьере "Дона Паскуале"

21.11.2018 08:08 — Разное | Интерфакс  
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Известная опера "Дон Паскуале" скоро появится на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси. Премьера запланирована на 13 декабря и пройдет в рамках Рождественского оперного форума.

Опера в трех действиях продолжительностью 2,5 часа исполняется на итальянском языке с русскими субтитрами.

Режиссером-постановщиком "Дона Паскуале" стал обладатель медали Ф.Скорины Михаил Панджавидзе, художником-постановщиком – обладатель той же награды, лауреат Государственной премии Беларуси Александр Костюченко, дирижером-постановщиком – заслуженный артист Украины Виктор Плоскина.

Либретто Джованни Руффини по мотивам либретто Анджело Анелли "Сэр Марк Антонио".

В Большом театре Беларуси готовятся к премьере "Дона Паскуале"
Главную роль Дона Паскуале репетируют Дмитрий Капилов, Олег Мельников и Андрей Селютин. Кроме того, в постановке заняты другие ведущие артисты Большого театра – Татьяна Гаврилова, Ирина Кучинская, Андрей Клипо, Юрий Городецкий и другие…

Помимо 13 декабря, "Дона Паскуале" на сцене Большого театра Беларуси можно будет в нынешнем сезоне увидеть еще три раза – 24 января, 23 марта и 3 мая 2019 года.

"Дон Паскуале" - опера-буффа, премьера которой состоялась 3 января 1843 года в Париже в Итальянской опере. Персонажи "Дона Паскуале" напоминают героев итальянской комедии дель арте. Дон Паскуале — Панталоне, Эрнесто — Пьеро, Малатеста — Скарпино, Норина — Коломбину.

 
 
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Известная опера "Дон Паскуале" скоро появится на сцене Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси. Премьера запланирована на 13 декабря и...
 
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