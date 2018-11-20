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Эксперты назвали быстрее всего ржавеющие автомобили
Авторитетное немецкое издание Auto Bild опубликовало результаты экспертизы коррозийной стойкости 39 автомобилей. Анализ производили шведские специалисты, проанализированные модели прошли испытание суровым скандинавским климатом. Только четыре машины получили высшую оценку - Audi A6 и A8, Mercedes S-класса, Renault Espace.
Большая часть "испытуемых" получила четыре балла - Audi A4 Allroad и A4 Avant, BMW 1-й серии, Lexus LS500h, Mercedes A-класса, Opel Insignia Country Tourer, Renault Megane Estate, Renault Megane Grandtour, SEAT Arona, Volkswagen Golf, Volkswagen e-Golg, Volkswagen Passat Alltrack, Volkswagen Passat Estate, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan Allspace.
Достаточно и "троечников": Citroen C3 Aircross, Dacia Duster, Hyundai i30, Hyundai Ioniq Electric, Jeep Compass, KIA Ceed, Opel Grandland X, Peugeot 308 SW, Skoda Karoq, Volvo V60, Volvo XC40, Volkswagen T-Roc.
Самыми же нестойкими к образованию ржавчины на кузове названы Citroen C4 Cactus, Ford Ecosport, Ford Focus, Ford S-Max, Honda Civic, KIA Stonic, Nissan Leaf, Nissan Quashqai, Subaru XV.
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Авторитетное немецкое издание Auto Bild опубликовало результаты экспертизы коррозийной стойкости 39 автомобилей. Анализ производили шведские специалисты,...
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