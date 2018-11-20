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Эксперты назвали быстрее всего ржавеющие автомобили

21.11.2018 07:47 — Разное | Интерфакс  
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Авторитетное немецкое издание Auto Bild опубликовало результаты экспертизы коррозийной стойкости 39 автомобилей. Анализ производили шведские специалисты, проанализированные модели прошли испытание суровым скандинавским климатом. Только четыре машины получили высшую оценку - Audi A6 и A8, Mercedes S-класса, Renault Espace.

Большая часть "испытуемых" получила четыре балла - Audi A4 Allroad и A4 Avant, BMW 1-й серии, Lexus LS500h, Mercedes A-класса, Opel Insignia Country Tourer, Renault Megane Estate, Renault Megane Grandtour, SEAT Arona, Volkswagen Golf, Volkswagen e-Golg, Volkswagen Passat Alltrack, Volkswagen Passat Estate, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan Allspace.

Достаточно и "троечников": Citroen C3 Aircross, Dacia Duster, Hyundai i30, Hyundai Ioniq Electric, Jeep Compass, KIA Ceed, Opel Grandland X, Peugeot 308 SW, Skoda Karoq, Volvo V60, Volvo XC40, Volkswagen T-Roc.

Самыми же нестойкими к образованию ржавчины на кузове названы Citroen C4 Cactus, Ford Ecosport, Ford Focus, Ford S-Max, Honda Civic, KIA Stonic, Nissan Leaf, Nissan Quashqai, Subaru XV. 

 

 
 
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Авторитетное немецкое издание Auto Bild опубликовало результаты экспертизы коррозийной стойкости 39 автомобилей. Анализ производили шведские специалисты,...
 
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