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Фильм о Революции Достоинства и оккупации РФ поборется за "Оскар"

21.11.2018 08:45 — Разное | Партизан  
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Украинский документальный фильм о Революции Достоинства и российской оккупации Крыма и Донбасса "Переломный момент: Война за демократию в Украине" поборется за "Оскар".



Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Документальная лента о Революции Достоинства и российской оккупации Крыма и Донбасса, созданная украинским режиссером Олесем Саниным и оскароносным американским документалистом Марком Харрисом, вошла в лонг-лист претендентов на премию Американской киноакадемии за лучший документальный фильм", - говорится в сообщении.

Фильм охватывает период 2013-2016 годов. В нем собраны киносвидетельства политических, уголовных, военных преступлений и терактов на территории Украины. За время работы было записано 86 интервью с участниками событий на Майдане и востоке Украины и снято почти 600 часов рабочего киноматериала.

Лента об украинских событиях, которые приковали внимание всего мира, уже получила многочисленные награды на кинофестивалях в США и Канаде. В марте этого года "Переломный момент" вышел в американский прокат и с успехом демонстрировался в кинотеатрах Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса и других городов. По оценкам авторитетных кинокритиков, собранным на популярном сайте Rotten Tomatoes, фильм Санина получил 100 процентов положительного рейтинга.

"Фильм Марка Джонатана Харриса и Олеся Санина предлагает яркую и наглядную документацию борьбы за демократию. Еще год назад она была бы не такой важной для американской аудитории, как сегодня, когда мы и сами столкнулись с кремлевским агитпропом и ложью", - пишет The Village Voice.


Одобрительные рецензии на "Переломный момент" написали ведущие американские издания NewYorkTimes, LosAngelesTimes, Variety, HollywoodReporter. СМИ подчеркивают актуальность украинского опыта для Америки. Особое внимание мировой кинокритики "Переломный момент" привлек глобальностью и остротой проблем, затронутых в ленте.

Санин - режиссер художественных фильмов "Мамай" (2003) и "Поводырь" (2014), которые выдвигались Украиной на премию Оскар за лучший иноязычный фильм. Продюсер десятков документальных фильмов для Internews Network, Canal+ и других украинских и мировых телеканалов. Сейчас при поддержке Госкино работает над своей третьей художественной лентой "Довбуш".

Марк Джонатан Харрис - режиссер ленты TheRedwoods, награжденной Оскаром за лучший короткометражный документальный фильм в 1968 году. Его работы TheLongWayHome и IntotheArmsofStrangers: StoriesoftheKindertransport получили "Оскары" за лучший полнометражный документальный фильм в 1997 и 2000 годах соответственно. Номинант на Эмми, почетный профессор Школы кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии.


 
 
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Украинский документальный фильм о Революции Достоинства и российской оккупации Крыма и Донбасса "Переломный момент: Война за демократию в Украине" поборется за...
 
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