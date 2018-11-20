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Да ладно! Самый дорогой коттедж Минска сдают по $13 тысяч в месяц
13 тысяч долларов в месяц — столько стоит аренда самого дорого столичного дома.
Коттедж площадью 612 метров, который находится на улице Суворова (район ул. Волгоградской), имеет 10 комнат на 4-х уровнях.
«Баня, охрана, место для шашлыков», — отмечается в объявлении.
Раньше в этом здании находилось посольство Сирии.
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13 тысяч долларов в месяц — столько стоит аренда самого дорого столичного дома.
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