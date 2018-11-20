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В Германии у белоруса на ходу лопнули шины грузовика

21.11.2018 08:27 — Разное | Партизан  
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В субботу 17 ноября рано утром 31-летний водитель из Беларуси вел свой грузовик по трассе B72 у немецкого города Клоппенбурга в направлении магистрали А1.

Внезапно у фуры лопнули два колеса. Фрагменты отбросило на проезжую часть, где по ним проехали два автомобиля – один грузовой и один легковой. В результате машинам был нанесен материальный ущерб.

Пока шел ремонт грузовика, безопасность движения на данном участке трассы обеспечивали полиция и дорожная служба, говорится в сводке происшествий от правоохранителей Клоппенбурга, которую цитирует сайт "Беларусь и мир".

 
 
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В субботу 17 ноября рано утром 31-летний водитель из Беларуси вел свой грузовик по трассе B72 у немецкого города Клоппенбурга в направлении магистрали А1.
 
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