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Фотофакт: В детской поликлинике протекает потолок
На каждом этаже одной из детских поликлиник Бобруйска потолок в разводах и протекает. Так утверждает подписчик сообщества «Подслушано Бобруйск», опубликовавший фото.
«Поликлиника детская, на каждом этаже вот такая "красота", с потолка капает, но лучше конечно ледовые строить и знаки при въезде в город за бешеные деньги ставить, это ж главней», — прокомментировал автор фото.
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На каждом этаже одной из детских поликлиник Бобруйска потолок в разводах и протекает. Так утверждает подписчик сообщества «Подслушано Бобруйск», опубликовавший...
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