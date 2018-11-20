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Euromoney пояснил, что помешало «Евроторгу» провести IPO

21.11.2018 08:23 — Разное | Партизан  
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Камнем преткновения для потенциальных инвесторов в бумаги «Евроторга», который 6 ноября отложил выход на Лондонскую фондовую биржу, стала цена, пишет британский журнал Euromoney.

Euromoney пояснил, что помешало «Евроторгу» провести IPO
«Ожидания по цене были немного завышены, – рассказал менеджер одного из фондов развивающихся рынков. – Инвесторы хотели существенную скидку по отношению к российским ритейлерам, учитывая сравнительный размер рынков и то, что эти бумаги сейчас среди самых дешевых в данном секторе в мире».

Банкиры, вовлеченные в сделку, которая могла бы стать первым большим международным IPO из Беларуси, говорят, что на вопрос c ценой также повлиял наблюдающийся отток средств из фондов развивающихся рынков.

«Инвесторы согласились, что это очень качественная компания, – пояснил один из собеседников. – Но, чтобы купить бумаги, без новых денег им надо было бы продать что-то в российском розничном пространстве, а эти компании потеряли в нынешнем году 40 процентов. Никому не хочется делать такое к концу года».

Кроме того, была некоторая озабоченность в плане ликвидности, учитывая относительно малый целевой объем IPO в 200 млн долларов. Ряд инвесторов также не чувствовали себя достаточно комфортно из-за юрисдикции.

«Понятно было, что оценка белорусского риска – непростое дело, поскольку это первые подобные бумаги на рынке, и происходящие из страны, где не совсем хватает прозрачности и чья направленность неясна», – сказал менеджер фонда развивающихся рынков.
 
 
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Камнем преткновения для потенциальных инвесторов в бумаги «Евроторга», который 6 ноября отложил выход на Лондонскую фондовую биржу, стала цена, пишет британский...
 
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