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В МАРТ рассказали, как будут сдерживать цены на мясо

21.11.2018 08:19 — Разное | Партизан  
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Владимир Колтович в интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» пояснил, что делается для обуздания растущих в последнее время опережающими темпами цен на мясо и мясопродукты.



По словам министра, в октябре в годовом выражении мясо подорожало в среднем на 8,7 процента. Цены повысились у производителей, цены повысились у переработчиков.

Торговые надбавки на мясо и мясопродукты сложились на уровне 15 процентов. По свинине в сентябре это было 12 процентов, по говядине – 17 процентов.

При этом мясо, свинина и говядина, и мясопродукты значительно влияют на темпы роста годовой инфляции. Их доля в ней – почти 1 процент из 4,9 процента за октябрь.

– Прежде чем принимать решение по ценовому регулированию данного сектора, необходимо разобраться в причинах, – пояснил Владимир Колтович.

В данном случае решающую роль сыграл неурожай кормов, а они в себестоимости мяса имеют вес до 70 процентов.

Но на рынке, по словам министра, есть понятие «рыночный контроль». Если предприятие не входит в уровень инфляции, значит, на нем непорядок с себестоимостью и так далее.

Было проведено совещание под руководством заместителя премьер-министра, курирующего сельское хозяйство, проинформировал Владимир Колтович.


В ходе его решено принять меры предприятиями всех форм собственности по недопущению дальнейшего роста цен на мясо и мясопродукты.

Были также рассмотрены возможные меры, которые необходимо принять как облисполкомам, так и Минсельхозпроду, торговым организациям.

– Вместе с тем, МАРТ продолжит мониторинг и при невыполнении такой договоренности будет вынесено постановление об установлении ценового регулирования, – заявил министр.

При этом мониторинг будет проходить с оглядкой на соседние страны – чтобы более выгодные предложения извне не создавали дефицит в нашей стране.

Владимир Колтович рассказал также, как идет расследование по росту цен на курятину, когда они в июне-июле одномоментно увеличились у всех крупных производителей в среднем на 20 процентов.

По словам министра, проведено две комиссии. Вопрос рассматривается очень тщательно, необходимо собрать все факты и принять абсолютно объективное решение.

Он выразил надежду, что до конца года состоится комиссия, на которой будут вынесены решения. И напомнил, что задачей не является попытаться «кого-то наказать».

– Мы пытаемся сделать так, чтобы фактов подобных не было, ведь любой всплеск цен в таком бъеме отрицательно сказывается на настроениях людей, – резюмировал Владимир Колтович.

 
 
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Владимир Колтович в интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» пояснил, что делается для обуздания растущих в последнее время опережающими темпами...
 
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