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Сильные психотропы не сдала в больницу после смерти мужа — и попала в тюрьму

21.11.2018 08:19 — Разное | Партизан  
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У Елены, жительницы Горок, после того, как муж умер от рака, остались его лекарства. Она не сдала их медикам.

Закончилось все печально.
Подробности рассказывает местный портал horki.info.

Муж Елены в 2016 году узнал, что болен раком 4 стадии. Начал получать «трамадол» — сильное обезболивающее, которое приравнивают к психотропам. Врачи выдавали рецепты сначала мужу, затем Елене. Женщину предупредили: лекарства, которые останутся после смерти мужа, обязательно нужно вернуть в больницу.

В конце года муж скончался. Но Елена часть лекарств выбросила, а трамадол решила оставить себе. Принимала его, чтобы снять боль в ногах.

Даже предлагала препарат родственнице, правда, та отказалась. Трамадол был и в таблетках, и ампулах.

Но уже в апреле 2017 года к женщине пришли из милиции — с проверкой, поскольку у Елены были проблемы с алкоголем и семья считалась в социально опасном положении. Во время одной из таких проверок и заметили пустую ампулу в мусоре.


Всего у Елены нашли 60 ампул и 210 таблеток трамадола, а также дексаметозон.

Женщину задержали и судили. На суде она утверждала, что не знала правил обращения с подобными медицинскими препаратами.

В результате из семьи изъяли троих детей, а мать осудили на 2 года колонии общего режима, где ее будут принудительно лечить от алкоголизма.



 
 
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У Елены, жительницы Горок, после того, как муж умер от рака, остались его лекарства. Она не сдала их медикам.
 
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