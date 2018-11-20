Сильные психотропы не сдала в больницу после смерти мужа — и попала в тюрьму

Закончилось все печально.

horki.info. Подробности рассказывает местный портал





Муж Елены в 2016 году узнал, что болен раком 4 стадии. Начал получать «трамадол» — сильное обезболивающее, которое приравнивают к психотропам. Врачи выдавали рецепты сначала мужу, затем Елене. Женщину предупредили: лекарства, которые останутся после смерти мужа, обязательно нужно вернуть в больницу.





В конце года муж скончался. Но Елена часть лекарств выбросила, а трамадол решила оставить себе. Принимала его, чтобы снять боль в ногах.





Даже предлагала препарат родственнице, правда, та отказалась. Трамадол был и в таблетках, и ампулах.





Но уже в апреле 2017 года к женщине пришли из милиции — с проверкой, поскольку у Елены были проблемы с алкоголем и семья считалась в социально опасном положении. Во время одной из таких проверок и заметили пустую ампулу в мусоре.









Всего у Елены нашли 60 ампул и 210 таблеток трамадола, а также дексаметозон.





Женщину задержали и судили. На суде она утверждала, что не знала правил обращения с подобными медицинскими препаратами.





В результате из семьи изъяли троих детей, а мать осудили на 2 года колонии общего режима, где ее будут принудительно лечить от алкоголизма.







