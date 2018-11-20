Новая форма сборной Беларуси сезона-2018/19

Дизайн гоночного и разминочного костюмов национальной и сборных команд Республики Беларусь по биатлону с использованием элементов национальной символики разработала чешская компания ATEX — известный производитель спортивной экипировки, с которой Белорусская федерация биатлона имеет большой опыт совместной работы.









Утепленная спортивная экипировка разработана и пошита минским предприятием — ООО "Спортбелорас".





сайт Белорусской федерации биатлона. При производстве формы учитывались требования к экипировке, предъявляемые Международным союзом биатлонистов, а также пожелания спортсменов, сообщает официальный



