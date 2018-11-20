﻿ Новая форма сборной Беларуси сезона-2018/19. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новая форма сборной Беларуси сезона-2018/19

21.11.2018 08:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
БФБ показала новую форму сборной Беларуси сезона-2018/19 на комментаторе "Беларусь 5" Анне Любенковой.
1 из 3
Дизайн гоночного и разминочного костюмов национальной и сборных команд Республики Беларусь по биатлону с использованием элементов национальной символики разработала чешская компания ATEX — известный производитель спортивной экипировки, с которой Белорусская федерация биатлона имеет большой опыт совместной работы. 


Утепленная спортивная экипировка разработана и пошита минским предприятием — ООО "Спортбелорас". 

При производстве формы учитывались требования к экипировке, предъявляемые Международным союзом биатлонистов, а также пожелания спортсменов, сообщает официальный сайт Белорусской федерации биатлона.


 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БФБ показала новую форму сборной Беларуси сезона-2018/19 на комментаторе "Беларусь 5" Анне Любенковой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы самые высокооплачиваемые певицы года в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.11.2018
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика