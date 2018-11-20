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Новая форма сборной Беларуси сезона-2018/19
БФБ показала новую форму сборной Беларуси сезона-2018/19 на комментаторе "Беларусь 5" Анне Любенковой.
Дизайн гоночного и разминочного костюмов национальной и сборных команд Республики Беларусь по биатлону с использованием элементов национальной символики разработала чешская компания ATEX — известный производитель спортивной экипировки, с которой Белорусская федерация биатлона имеет большой опыт совместной работы.
Утепленная спортивная экипировка разработана и пошита минским предприятием — ООО "Спортбелорас".
При производстве формы учитывались требования к экипировке, предъявляемые Международным союзом биатлонистов, а также пожелания спортсменов, сообщает официальный
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БФБ показала новую форму сборной Беларуси сезона-2018/19 на комментаторе "Беларусь 5" Анне Любенковой.
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