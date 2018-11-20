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Названы самые высокооплачиваемые певицы года в мире

21.11.2018 08:01 — Разное | Партизан  
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Журнал Forbes составил традиционный ежегодный рейтинг.

Названы самые высокооплачиваемые певицы года в мире
Фото: katyperry.com
Кэти Перри поднялась на первое место с девятого, она заработала 83 миллиона долларов. Отмечается, что такого прорыва она достигла, благодаря концертному туру Witness.

На втором месте Тейлор Свифт. Она заработала $80 млн. В том числе и благодаря хорошим продажам ее альбома Reputation. В 2016-м она была на первом месте. Третью строчку в рейтинге занимает Бейонсе — 60 миллионов долларов (в прошлом году она была на первом месте), четвертое — Пинк с 52 миллионами. Леди Гага заработала 50 миллионов долларов и это пятое место. Далее следуют Дженнифер Лопес — $47 млн, Рианна — $37,5 млн, Хелена Фишер — $32 млн, Селин Дион — $31 млн, Бритни Спирс — 30 миллионов долларов.


 
 
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Журнал Forbes составил традиционный ежегодный рейтинг.
 
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