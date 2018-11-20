Названы самые высокооплачиваемые певицы года в мире

Кэти Перри поднялась на первое место с девятого, она заработала 83 миллиона долларов. Отмечается, что такого прорыва она достигла, благодаря концертному туру Witness.





На втором месте Тейлор Свифт. Она заработала $80 млн. В том числе и благодаря хорошим продажам ее альбома Reputation. В 2016-м она была на первом месте. Третью строчку в рейтинге занимает Бейонсе — 60 миллионов долларов (в прошлом году она была на первом месте), четвертое — Пинк с 52 миллионами. Леди Гага заработала 50 миллионов долларов и это пятое место. Далее следуют Дженнифер Лопес — $47 млн, Рианна — $37,5 млн, Хелена Фишер — $32 млн, Селин Дион — $31 млн, Бритни Спирс — 30 миллионов долларов.