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Константин Кольцов возглавил хоккейный клуб "Брест"

21.11.2018 07:52 — Разное | Партизан  
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Известный белорусский специалист Константин Кольцов возглавил хоккейный клуб "Брест", сообщили БЕЛТА в команде.

Новый главный тренер брестчан входил в тренерский штаб Горди Дуайера в минском "Динамо", но ушел из клуба после отставки североамериканского специалиста.

Во время карьеры игрока Константин Кольцов становился чемпионом российской суперлиги и обладателем Кубка Гагарина в составе "Ак Барса", он провел 144 матча в регулярных чемпионатах НХЛ в составе "Питтсбурга", за которые набрал 38 (12+26) очков. Участник девяти чемпионатов мира и двух Олимпийских игр в составе сборной Беларуси.

Контракт с "Брестом" Константин Кольцов заключил до конца сезона. 24 ноября состоится пресс-конференция нового наставника.
 
Теги: Брест
 
 
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Известный белорусский специалист Константин Кольцов возглавил хоккейный клуб "Брест", сообщили БЕЛТА в команде.
 
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