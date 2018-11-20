Новый главный тренер брестчан входил в тренерский штаб Горди Дуайера в минском "Динамо", но ушел из клуба после отставки североамериканского специалиста.





Во время карьеры игрока Константин Кольцов становился чемпионом российской суперлиги и обладателем Кубка Гагарина в составе "Ак Барса", он провел 144 матча в регулярных чемпионатах НХЛ в составе "Питтсбурга", за которые набрал 38 (12+26) очков. Участник девяти чемпионатов мира и двух Олимпийских игр в составе сборной Беларуси.





Контракт с "Брестом" Константин Кольцов заключил до конца сезона. 24 ноября состоится пресс-конференция нового наставника.