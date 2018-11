Скам-приложения обманывают пользователей на миллионы долларов. Белорусы тоже в деле

Последние месяцы медиа активно обсуждают приложения в App Stope, которые вводят пользователей в заблуждение. Мелкий шрифт, неясно сформулированные условия — и вот вы уже подписаны на какой-нибудь pdf-ридер за $10 в неделю. На скамеров жалуются, иногда приложения блокируют. Но всё продолжается.





Как сообщает App Annie, за подписки на приложения в App Store пользователи заплатили $10,6 млрд в 2017 году. Ожидается, что через четыре года сумма будет примерно в семь раз больше.





Как они это делают





В App Store можно подписаться (часто нечаянно для пользователя) на огромное количество приложений для сканирования документов, прогнозов погоды, переводчиков, фонариков, одноразовых игр, гороскопов, наборов обоев для рабочего стола и т. д.





Как получается, что люди активируют дорогую подписку, не понимая ни ценности, ни реальной стоимости приложения?





Приложение предлагает trial-период, а условия (сумма, срок окончания бесплатного периода) сформулированы невнятно, набраны мелким неконтрастным шрифтом, указаны в другом окне и т. д.; нажимая на «попробовать бесплатно», пользователь может не понимать, сколько он в итоге заплатит.

Подписку навязывают агрессивно, часто условно бесплатным приложением вообще нельзя пользоваться, пока пользователь не согласится на trial.

Пробный период часто очень короткий: три дня — и вы уже платите, то есть разработчик заинтересован не в вовлечении в приложение, а чтобы пользователь быстрее начал платить.

Если нечаянно подписался, отписаться не так просто: подписка в iOS не аннулируется, если приложение просто удалить.

Несмотря на множество оценок в одну звёздочку, у приложений может быть неплохой рейтинг, так как негативные отзывы растворяются в похвалах от несуществующих пользователей.

Некоторые разработчики заходят совсем далеко: убирают цену c экранов, предлагающих подписку, уже после review приложения от Apple.









Изначальный вид приложения, и новый — отвечающий правилам Apple. Albert Renshaw





В октябре этого года Forbes писал про приложение QR Code Reader, подписка на которое стоила $156 в год. Оно было на 235 месте в топе iOS приложений от App Annie. Упоминалось и WebTranslator for Safari — подписка стоила $4680 в год.





TechCrunch в свою очередь приводил в пример Scanner App. Выручка — $14,3 млн в год. Подписка от $3,99 в недел до $4,99 в месяц. После выхода статьи приложение исчезло из App Store и вернулось с экранами, на которых условия триала и стоимость были обозначены понятно.





Как реагирует Apple







После публикаций вроде приведенных выше Apple часто удаляет засветившиеся приложения и банит разработчиков. Но забаненные разработчики появляются в магазине под другими именами с теми же по сути продуктами. Эксперты часто пишут о том, что Apple делает недостаточно для борьбы со скамом. После публикаций вроде приведенных выше Apple часто удаляет засветившиеся приложения и банит разработчиков. Но забаненные разработчики появляются в магазине под другими именами с теми же по сути продуктами. Эксперты часто пишут о том, что Apple делает недостаточно для борьбы со скамом.









Белорусский Wowmaking и ещё семь издателей

Белорусская компания Wowmaking LLC (ООО «Ваумэйкинг») продает в App Store подписки на приложения, которые авторы статей в Forbes и TechCrunch, вероятно, сочли бы скамом.





Сейчас в App Store у компании четыре приложения. Первое в списке — это приложение ChatUP — Text & emoji to video, которое генерирует видеоколлажи на основе вашего текста. Как и примеры, про которые писали Forbes и Techcrunch, подписка на это приложение стоит дорого — $8,99 в неделю, около $470 в год.









По данным Sensor Tower приложение в октябре 2018 года выручило $100 тысяч. У него 66% отзывов с оценкой одна «звезда» и средняя оценка по отзывам 2.1 (тут и далее данные Appbot). «Не скачивайте, если не хотите выбросить деньги в окно», — пишут пользователи.









С компанией Wowmaking LLC связан разработчик мобильных приложений Yumobi Tekhnolodzhi. У них есть один общий учредитель.





В отличие от Wowmaking, Yumobi не отображали цены и срок подписки на соответствующем экране. Их приложение OWL VPN proxy master unlimited стоит $5,99 в неделю или $70 при подписке сразу на год (для пользователей США). Пользователи пишут: «Попробовал три бесплатных дня, удалил, списало $70», «Вы ограбили меня». 88% отзывов с оценкой одна «звезда», средняя оценка по отзывам 1.3.









Экран подписки приложения менялся, пока мы готовили материал.





Приложение этой же компании Fortunescope: zodiac horoscope стоит $9,99 в неделю, около $520 в год. Цена была указана мелким шрифтом вместе с другими условиями подписки. В процессе подготовки материала внешний вид экрана поменялся и цена стала отображаться непосредственно на кнопке. По данным Sensor Tower приложение заработало $50 тысяч в октябре. 94% отзывов с оценкой одна «звезда», средняя оценка по отзывам 1.2.





Yumobi Tekhnolodzhi (ООО «Юмoби тexнoлoджи») продаётся на сайте Business Asset Exchange за 1376 белорусских рублей как оффшорная. Сайт компании Yumobi Tekhnolodzhi — umobiapps.com — выглядит как шаблон, состоящий из главной страницы с «рыбными» текстами, пользовательским соглашением и Privacy Policy.





Такой же текст Privacy Policy в связке со словом «Belarus» поисковики находят на удивительно похожих сайтах (все они сделаны на GoDaddy website builder, содержат одинаковые «рыбные» тексты и стоковые изображения) других разработчиков приложений:





Gregory Leonov. Минск . Издает приложение Tagsy: social media analytics — аналитика аккаунта Instagram за $31,99 в неделю. По данным Sensor Tower, выручка — $80 тысяч в октябре при 9 000 скачиваний. 96% отзывов с оценкой одна «звезда», средняя оценка по отзывам 1.1.

Eugene Rubinschtein. Минск. Рубинштейн был паблишером приложения Encodext: cloud file vault, которое удалили из магазина 27 сентября. Оно вышло в App Store в апреле, и тогда издавалось литовской компанией Acina UAB. На данный момент у Acina два приложения в App Store: Onion VPN: best proxy master (71% отзывов с оценкой одна «звезда», средняя оценка по отзывам 1.8, комментарий: «$6/month turns into $6/week. If you want people to pay at least be honest!»), KickAds — Adblock Advanced (46% отзывов с оценкой одна «звезда», средняя оценка по отзывам 3.1).

Andrey Mironov. Минск. Приложение Improver: tracker for insta, удалено месяц назад из App Store.

Dina Blum. Минск. Приложений в App Store нет.





Аналогичный сайт у американского издателя Digital Solutions LLC (США): за последние несколько недель по данным Appsignals к ним перешло приложение OWL VPN от компании Yumobi Tekhnolodzhi. А приложение Mustread: Scary Chat Stories, наоборот, перешло от Digital Solutions — к Wowmaking.





Можно предположить, что издатели с сайтами-шаблонами были созданы в том числе на случай бана. Если Apple уберет издателя из стора, например за спрятанную от пользователей цену подписки, его приложения легко смогут начать новую жизнь под другим именем у другого издателя.





На зеленом фоне — издатели приложений с незаполненными сайтами-шаблонами, сделанными с помощью Go Daddy Website Builder





На грани





Рассмотрим приложения от двух других белорусских издателей. Мы не нашли у них приложений, в которых бы не отображалась цена подписки. Они выглядят качественно, и их создатели явно не ожидают частых банов от Apple. Но их стоимость, внешний вид «подписочных» скринов, отзывы пользователей и низкий рейтинг сигнализируют о том, что люди массово подписываются на них неосознанно. И это по сути та же проблема, о которой писал Forbes.





Пример манипуляции вниманием — приложение MEOW — Color by number от Appyfurious, стоит $9,99 в неделю, то есть примерно $530 в год. Проще подписаться, чем не подписаться. 54% отзывов с оценкой одна «звезда», средняя оценка по отзывам 2.1.





Неочевидно, как закрывается окно. Информация о стоимости не расположена на самой кнопке.





Компания выручила в октябре $100 тысяч за приложение Live Wallpapers and Themes — $7,99 в неделю. 23% отзывов с оценкой одна «звезда», средняя оценка по отзывам 3.7.





Приложение Lil Pics — Photo Editor от AppCraft — фильтры и надписи на фотографии для беременных и юных мам — обходится пользователям в $7,99 в неделю (это примерно $416 в год). $100 тысяч — выручка в октябре. 65% оценок с отзывом одна «звезда», средняя оценка по отзывам 2.2.









Столько же стоит Ferdy Ovulation Calculator. 74% отзывов с оценкой одна «звезда», средняя оценка по отзывам 1.8.





Что говорят сами разработчики





Компания AppCraft — единственная, кто ответил на наши вопросы. У Wowmaking и Appyfurious комментарий получить не удалось.





Dev.by: Сложней ли пользователю понять, что речь идет о платной подписке, если сумма подписки и другие условия не указаны на кнопке, а указаны ниже и мелким шрифтом?





Денис Столбов, Product Manager в AppCraft: Считаем, что не сложнее, так как ключевая информация отображена в видимой области экрана. Кроме того, нажав на кнопку «Подписаться», пользователя ещё раз дополнительно спрашивает Apple, где снова указаны цена, длительность подписки и прочие необходимые данные.





Dev.by: Почему так высока сумма подписки — $7,99 в неделю и $415 в год? Очевидно, что это вызывает негативные комментарии пользователей. Проблема ли это для разработчика, как вы на это реагируете?





Денис Столбов, Product Manager в AppCraft: Мы всегда предоставляем пользователю альтернативу, использовать приложением можно бесплатно практически без потери функционала за просмотр рекламы. Для тех пользователей, которые хотят скрыть рекламу, мы предлагаем подписаться на платный сервис, и в этом случае есть возможность воспользоваться бесплатным пробным периодом. Три дня вполне достаточно, чтобы принять решение, отвечает ли предложение ожиданием пользователя, если нет он может отписаться, деньги списаны не будут. Мы понимаем, что процедура отписки не самая очевидная, всегда идем пользователям навстречу, при обращении отправляем подробные инструкции. Ещё несколько лет назад, любое приложение дороже чем «бесплатно» считалось дорогим, но и такие продукты находили своих клиентов. То же самое с подписками — их количество и стоимость будут продолжать расти. Если посчитать, сколько пользователи тратят в играх на дополнительные покупки, то цифры будут намного выше.