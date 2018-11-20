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Украина призвала реформировать Совет Безопасности ООН

21.11.2018 07:30 — Разное | Партизан  
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Совбез ООН в нынешнем виде не может гарантировать мир и безопасность в современных конфликтах и ​​должен быть по-настоящему реформирован, иначе люди продолжат гибнуть из-за бессилия этого влиятельного механизма ООН.



С таким заявлением выступил советник Постоянного представительства Украины при ООН Эдуард Фесько на заседании Генассамблеи ООН, передает Укринформ.

"Очевидно для всех, что Совет Безопасности в его нынешнем виде плохо подходит для эффективного решения проблем XXI века", - подчеркнул Фесько.

Представитель Украины подчеркнул, что пока ООН откладывает реформу Совбеза, "гибнут люди просто потому, что нынешний Совет бессилен помочь им". Опыт членства Украины в СБ ООН в 2016-2017 годах, по словам дипломата, "только укрепил нашу уверенность, что без настоящей реформы Совет будет обречен потерять свои актуальность и позиции" в более широком международном контексте.

Фесько подчеркнул, что перед началом нового раунда консультаций в формате межправительственных переговоров Украина в очередной раз заявляет о своей открытости для обсуждения всех прогрессивных вариантов и новых подходов реформы СБ ООН, направленных на рационализацию и результат. В этой связи он очертил два аспекта, на которые акцентирует внимание Украина.


"Во-первых, это представительство в Восточноевропейской региональной группе. Для нас важно, чтобы в категории избранных членов было предоставлено не менее одно дополнительное место", - подчеркнул украинский дипломат.

Во-вторых, по его словам, существует необходимость "пересмотреть роль вето в работе Совета Безопасности", и этот вопрос является одним из самых приоритетных.

"Когда постоянный член Совета Безопасности является участником конфликта, в отношении которого Совет Безопасности намерен принять решение, право вето становится прямой помехой и препятствием для того, чтобы Совет выполнил свою главную миссию для поддержания международного мира и безопасности", - отметил украинский дипломат.

Фесько выразил надежду, что государства-члены ООН уже в этом году смогут достичь общей цели по реформированию Совета Безопасности ООН.

 
 
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Совбез ООН в нынешнем виде не может гарантировать мир и безопасность в современных конфликтах и ​​должен быть по-настоящему реформирован, иначе люди продолжат...
 
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