Украина призвала реформировать Совет Безопасности ООН









Укринформ . С таким заявлением выступил советник Постоянного представительства Украины при ООН Эдуард Фесько на заседании Генассамблеи ООН, передает





"Очевидно для всех, что Совет Безопасности в его нынешнем виде плохо подходит для эффективного решения проблем XXI века", - подчеркнул Фесько.





Представитель Украины подчеркнул, что пока ООН откладывает реформу Совбеза, "гибнут люди просто потому, что нынешний Совет бессилен помочь им". Опыт членства Украины в СБ ООН в 2016-2017 годах, по словам дипломата, "только укрепил нашу уверенность, что без настоящей реформы Совет будет обречен потерять свои актуальность и позиции" в более широком международном контексте.





Фесько подчеркнул, что перед началом нового раунда консультаций в формате межправительственных переговоров Украина в очередной раз заявляет о своей открытости для обсуждения всех прогрессивных вариантов и новых подходов реформы СБ ООН, направленных на рационализацию и результат. В этой связи он очертил два аспекта, на которые акцентирует внимание Украина.









"Во-первых, это представительство в Восточноевропейской региональной группе. Для нас важно, чтобы в категории избранных членов было предоставлено не менее одно дополнительное место", - подчеркнул украинский дипломат.





Во-вторых, по его словам, существует необходимость "пересмотреть роль вето в работе Совета Безопасности", и этот вопрос является одним из самых приоритетных.





"Когда постоянный член Совета Безопасности является участником конфликта, в отношении которого Совет Безопасности намерен принять решение, право вето становится прямой помехой и препятствием для того, чтобы Совет выполнил свою главную миссию для поддержания международного мира и безопасности", - отметил украинский дипломат.





Фесько выразил надежду, что государства-члены ООН уже в этом году смогут достичь общей цели по реформированию Совета Безопасности ООН.