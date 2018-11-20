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95-летний ветеран труда собирает семейный архив для потомков
21.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
95-летний юбиляр Александр Федорович Патарайкин встретил журналистов «районки» в бодром расположении духа, хотя и с заметным волнением и ностальгическим настроением. Вот уже семь лет он городской житель. Но его дом в родной деревне Чашники дети берегут, ухаживают, он для них и внуков остается семейным музеем.
Как говорит юбиляр, в последнее время, особенно после перенесенной операции на глазах, память все чаще возвращает его в прошлое. До мелочей помнит годы детства и юности, на которую выпало военное лихолетие, работу старшим бухгалтером в Ленинском сельпо. Все даты имена и фамилии помнит лучше молодых. На его письменном столе лежат сложенные ровными стопками фотографии, в большинстве черно-белые, здесь же Почетные грамоты и дипломы, документы о награждении и медаль «Ветеран труда», нагрудный знак «Отличник советской потребкооперации», «Победитель социалистического соревнования», «Ударник 11-ой пятилетки», сколотые большими канцелярскими скрепками вырезки из газет. На них своей рукой делает пометки, надписи, все раскладывает по темам.
Как пояснила дочь Ольга, вырезать и собирать под скрепку газетные материалы отец стал недавно. Большинство вырезок из «Горецкого вестника». Очень любит читать статьи про людей, особенно ветеранов, юбиляров, тружеников села.
Все эти папки с вырезками намерен оставить детям и внукам, чтобы они в свободное время перечитали их, почерпнули что-то полезное для себя.
Внучка А. Ф. Патарайкина Ирина в школьные годы написала большую документальную работу о судьбе своей семьи в истории страны, где очень верно указала, что «история народа складывается из миллионов человеческих судеб, похожих друг на друга и в тоже время совсем разных и личных. И хотя, казалось бы, в судьбе нашего дедушки и прадедушки Александра Федоровича Патарайкина из деревни Чашники нет ничего особенного, я горжусь им, его характером, его родоводом. Его жизнь была не из легких: военные годы, голод, прочие страдания. Но на судьбу никогда не жаловался, как и большинство людей, повидавших на своем жизненном пути многое. Доволен жизнью, тем, что вырастил четырех детей и дождался 7 внуков и 3 правнуков».
Но он был на волоске от смерти в родной деревне. Когда карательный отряд проезжал по улице, солдаты схватили его из толпы местных жителей, рассматривающих разодетых фашистов и технику.
От верной гибели его спасли деревенские женщины, которые стали на коленях просить отпустить паренька, плакали, умоляли. С того дня у Александра появился второй день рождения. После того случая отец старался прятать сына при каждом появлении немцев в деревне. Но все равно во время оккупации Александра Федоровича вместе с его отцом угнали на принудительные работы. Более двух месяцев они копали окопы и бункеры. С наступлением холодов их погнали до Орши в рабочий лагерь, где по приказу немцев они выполняли тяжелые работы. Домой вернулись после освобождения Горок.
За безупречную трудовую жизнь Александр Федорович имеет множество наград, ему присвоено почетное звание «Заслуженный ветеран труда». Его имя внесено в летопись трудовой славы потребительской кооперации Могилевской области.
Бухгалтерское дело, конечно, оставило свой отпечаток на характере этого человека: порядок во всем, точность, сосредоточенность, внимательность и острая память даже в столь почтенном возрасте.
В воспоминаниях нашего юбиляра есть очень теплые страницы, связанные с его двоюродным братом по материнской линии, известным нашим земляком дважды Героем Советского Союза Иваном Игнатьевичем Якубовским. Александр Федорович всегда очень гордился своим родством и тесными семейными отношениями с этим человеком. «Да, Иван родства и доброты никогда не забывал. Ходил наш герой в один класс с моим старшим братом. И на квартире в Горках жили вместе, потому что идти домой было очень далеко и сложно, особенно зимой. Мать его рано умерла, тяжело ему приходилось. Заходил иногда к нам в Чашники после школы. Бывало и на ночлег оставался. Когда стал Героем Советского Союза, все равно не забывал. В 1948 году, когда приезжал с визитом в Горки, пригласил меня с отцом на встречу, чтобы повидаться. И во время торжеств в музее поселка Ленино, если приезжал, всегда общались с ним».
Сегодня ветеран труда благодарен Богу и судьбе за здравие и долголетие, добрых людей, которые были в его жизни и оставили свой след, за то, что помогали ему по жизни. Благодарен врачам, что подарили ему, как он говорит, новое зрение, он снова может читать газеты, быть в курсе событий, как было всю его трудовую жизнь. Теперь у него появилось интересное и полезное хобби: он собрал семейный архив, записал свои воспоминания и все, что знает о своем родоводе. Детям и внукам это пригодится. И это не дань моде — изучать свои корни.
Так должно быть в каждой семье, чтобы потомки знали своих предков, до седьмого колена или насколько возможно. Главное — уважение к старшему поколению, как в семье Александра Федоровича Патарайкина. И память бережно хранить.
Галина КОЖЕВНИКОВА
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95-летний юбиляр Александр Федорович Патарайкин встретил журналистов «районки» в бодром расположении духа, хотя и с заметным волнением и ностальгическим...
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