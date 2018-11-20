95-летний ветеран труда собирает семейный архив для потомков

95-летний юбиляр Александр Федорович Патарайкин встретил журналистов «районки» в бодром расположении духа, хотя и с заметным волнением и ностальгическим настроением. Вот уже семь лет он городской житель. Но его дом в родной деревне Чашники дети берегут, ухаживают, он для них и внуков остается семейным музеем.

Как говорит юбиляр, в последнее время, особенно после перенесенной операции на глазах, память все чаще возвращает его в прошлое. До мелочей помнит годы детства и юности, на которую выпало военное лихолетие, работу старшим бухгалтером в Ленинском сельпо. Все даты имена и фамилии помнит лучше молодых. На его письменном столе лежат сложенные ровными стопками фотографии, в большинстве черно-белые, здесь же Почетные грамоты и дипломы, документы о награждении и медаль «Ветеран труда», нагрудный знак «Отличник советской потребкооперации», «Победитель социалистического соревнования», «Ударник 11-ой пятилетки», сколотые большими канцелярскими скрепками вырезки из газет. На них своей рукой делает пометки, надписи, все раскладывает по темам.





Как пояснила дочь Ольга, вырезать и собирать под скрепку газетные материалы отец стал недавно. Большинство вырезок из «Горецкого вестника». Очень любит читать статьи про людей, особенно ветеранов, юбиляров, тружеников села.

Все эти папки с вырезками намерен оставить детям и внукам, чтобы они в свободное время перечитали их, почерпнули что-то полезное для себя.

Внучка А. Ф. Патарайкина Ирина в школьные годы написала большую документальную работу о судьбе своей семьи в истории страны, где очень верно указала, что «история народа складывается из миллионов человеческих судеб, похожих друг на друга и в тоже время совсем разных и личных. И хотя, казалось бы, в судьбе нашего дедушки и прадедушки Александ­ра Федоровича Патарайкина из деревни Чашники нет ничего особенного, я горжусь им, его характером, его родоводом. Его жизнь была не из легких: военные годы, голод, прочие страдания. Но на судьбу никогда не жаловался, как и большинство людей, повидавших на своем жизненном пути многое. Доволен жизнью, тем, что вырастил четырех детей и дождался 7 внуков и 3 правнуков».

Александр Федорович родился в большой крестьянской семье. С раннего детства работал на земле. До войны он окончил 10 классов средней школы, что в то время было большой редкостью. Но учиться дальше не смог — началась Великая Отечественная война. Два старших брата Прокофий и Петр ушли на фронт и погибли. Их несколько писем и фотографии бережно хранятся в семье как дорогая реликвия. Когда Александр Федорович перечитывает их, глаза юбиляра становятся влажными.

В начале войны Александра не призвали в армию по состоянию здоровья.

Но он был на волоске от смерти в родной деревне. Когда карательный отряд проезжал по улице, солдаты схватили его из толпы местных жителей, рассматривающих разодетых фашистов и технику.

От верной гибели его спасли деревенские женщины, которые стали на коленях просить отпустить паренька, плакали, умоляли. С того дня у Александра появился второй день рождения. После того случая отец старался прятать сына при каждом появлении немцев в деревне. Но все равно во время оккупации Александра Федоровича вместе с его отцом угнали на принудительные работы. Более двух месяцев они копали окопы и бункеры. С наступлением холодов их погнали до Орши в рабочий лагерь, где по приказу немцев они выполняли тяжелые работы. Домой вернулись после освобождения Горок.

Очень насыщенной была трудовая деятельность А. Ф. Патарайкина. Он 36 лет работал главным бухгалтером в Ленинском сельпо. На работе познакомился со своей будущей женой Марией Васильевной, которая пришла в сельпо на работу и была его ученицей.

За безупречную трудовую жизнь Александр Федорович имеет множество наград, ему присвоено почетное звание «Заслуженный ветеран труда». Его имя внесено в летопись трудовой славы потребительской кооперации Могилевской области.

Бухгалтерское дело, конечно, оставило свой отпечаток на характере этого человека: порядок во всем, точность, сосредоточенность, внимательность и острая память даже в столь почтенном возрасте.

В воспоминаниях нашего юбиляра есть очень теплые страницы, связанные с его двоюродным братом по материнской линии, известным нашим земляком дважды Героем Советского Союза Иваном Игнатьевичем Якубовским. Александр Федорович всегда очень гордился своим родством и тесными семейными отношениями с этим человеком. «Да, Иван родства и доброты никогда не забывал. Ходил наш герой в один класс с моим старшим братом. И на квартире в Горках жили вместе, потому что идти домой было очень далеко и сложно, особенно зимой. Мать его рано умерла, тяжело ему приходилось. Заходил иногда к нам в Чашники после школы. Бывало и на ночлег оставался. Когда стал Героем Советского Союза, все равно не забывал. В 1948 году, когда приезжал с визитом в Горки, пригласил меня с отцом на встречу, чтобы повидаться. И во время торжеств в музее поселка Ленино, если приезжал, всегда общались с ним».

Сегодня ветеран труда благодарен Богу и судьбе за здравие и долголетие, добрых людей, которые были в его жизни и оставили свой след, за то, что помогали ему по жизни. Благодарен врачам, что подарили ему, как он говорит, новое зрение, он снова может читать газеты, быть в курсе событий, как было всю его трудовую жизнь. Теперь у него появилось интересное и полезное хобби: он собрал семейный архив, записал свои воспоминания и все, что знает о своем родоводе. Детям и внукам это пригодится. И это не дань моде — изучать свои корни.

Так должно быть в каждой семье, чтобы потомки знали своих предков, до седьмого колена или насколько возможно. Главное — уважение к старшему поколению, как в семье Александра Федоровича Патарайкина. И память бережно хранить.

Галина КОЖЕВНИКОВА

Фото Михаила ЛЕВЦОВА