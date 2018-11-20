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Победить БАТЭ, или Сохранит ли "Шахтер" шанс на медали чемпионата

21.11.2018 09:10 — Разное | Tut.by  
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21 ноября в 18.00 в Солигорске пройдет отложенный матч 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу. В гости к «Шахтеру» приедет БАТЭ. Интрига этой игры в том, что при поражении «горняки» за два тура до финиша будут находиться вне медальной зоны.

Ничья тоже не лучший исход для хозяев поля, хотя и предпочтительнее проигрыша. Напомним, что в первом круге на поле «Борисов-Арены» эти команды голов друг другу не забили. А вот победа позволит команде Ташуева обойти сразу «Витебск» и минское «Динамо».


Момент истины для «Шахтера»! Фото: ФК «Шахтер»

Без сомнения, БАТЭ также будет играть на победу. Об этом постоянно говорил Алексей Бага после завоевания его клубом 15-го чемпионского титула. Правда, борисовчане отрядили в сборную на игры против Люксембурга и Сан-Марино в Лиге наций аж 10 футболистов основы.

Сумеют ли эти игроки полностью восстановиться? Тем более, что тренерский штаб БАТЭ держит в голове домашний матч против «Види» в Лиге Европы. Где стоит задача выйти в плей-офф турнира. Возможно, на поле в Солигорске появится экспериментальный состав, а игроков основы мы увидим после замен. Об этом также говорил Алексей Бага, отвечая на вопросы журналистов.

Этот матч можно будет смотреть в прямом эфире на VOKA.TV.

«Шахтер» — БАТЭ — 0:0

Положение в чемпионате после 28-го тура без учета матча «Шахтера» против БАТЭ:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 27 22 3 2 48 18 69
2 Динамо (Минск) 28 16 9 3 35 17 57
3 ФК Витебск 28 17 5 6 43 19 56
4 Шахтер 27 16 7 4 36 14 55
5 Торпедо-БелАЗ 28 15 6 7 32 16 51
6 Динамо (Брест) 28 13 9 6 49 29 48
7 Неман 28 11 7 10 29 28 40
8 ФК Слуцк 28 11 3 14 26 33 36
9 ФК Городея 28 8 7 13 29 32 31
10 ФК Минск 28 7 9 12 33 36 30
11 ФК Гомель 28 7 6 15 15 33 27
12 Ислочь 28 6 9 13 16 35 27
13 Торпедо (Минск) 28 6 6 16 20 36 24
14 ФК Смолевичи 28 5 8 15 20 36 23
15 Луч 28 4 11 13 22 39 23
16 Днепр 28 3 7 18 15 47 16

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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21 ноября в Солигорске пройдет отложенный матч 28 тура чемпионата Беларуси по футболу.
 
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