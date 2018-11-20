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21 ноября в 18.00 в Солигорске пройдет отложенный матч 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу . В гости к «Шахтеру» приедет БАТЭ. Интрига этой игры в том, что при поражении «горняки» за два тура до финиша будут находиться вне медальной зоны.

Ничья тоже не лучший исход для хозяев поля, хотя и предпочтительнее проигрыша. Напомним, что в первом круге на поле «Борисов-Арены» эти команды голов друг другу не забили. А вот победа позволит команде Ташуева обойти сразу «Витебск» и минское «Динамо».



Момент истины для «Шахтера»! Фото: ФК «Шахтер»

Без сомнения, БАТЭ также будет играть на победу. Об этом постоянно говорил Алексей Бага после завоевания его клубом 15-го чемпионского титула. Правда, борисовчане отрядили в сборную на игры против Люксембурга и Сан-Марино в Лиге наций аж 10 футболистов основы.

Сумеют ли эти игроки полностью восстановиться? Тем более, что тренерский штаб БАТЭ держит в голове домашний матч против «Види» в Лиге Европы. Где стоит задача выйти в плей-офф турнира. Возможно, на поле в Солигорске появится экспериментальный состав, а игроков основы мы увидим после замен. Об этом также говорил Алексей Бага, отвечая на вопросы журналистов.

Этот матч можно будет смотреть в прямом эфире на VOKA.TV .

«Шахтер» — БАТЭ — 0:0

Положение в чемпионате после 28-го тура без учета матча «Шахтера» против БАТЭ:

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