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Победить БАТЭ, или Сохранит ли "Шахтер" шанс на медали чемпионата
21 ноября в 18.00 в Солигорске пройдет отложенный матч 28-го тура
Ничья тоже не лучший исход для хозяев поля, хотя и предпочтительнее проигрыша. Напомним, что в первом круге на поле «Борисов-Арены» эти команды голов друг другу не забили. А вот победа позволит команде Ташуева обойти сразу «Витебск» и минское «Динамо».
Без сомнения, БАТЭ также будет играть на победу. Об этом постоянно говорил Алексей Бага после завоевания его клубом 15-го чемпионского титула. Правда, борисовчане отрядили в сборную на игры против Люксембурга и Сан-Марино в Лиге наций аж 10 футболистов основы.
Сумеют ли эти игроки полностью восстановиться? Тем более, что тренерский штаб БАТЭ держит в голове домашний матч против «Види» в Лиге Европы. Где стоит задача выйти в плей-офф турнира. Возможно, на поле в Солигорске появится экспериментальный состав, а игроков основы мы увидим после замен. Об этом также говорил Алексей Бага, отвечая на вопросы журналистов.
Этот матч можно будет смотреть в прямом эфире на
«Шахтер» — БАТЭ — 0:0
Положение в чемпионате после 28-го тура без учета матча «Шахтера» против БАТЭ:
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21 ноября в Солигорске пройдет отложенный матч 28 тура чемпионата Беларуси по футболу.
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