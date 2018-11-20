В «БелЭкспо» прошла церемония открытия детского международного конкурса песни «Евровидение-2018»

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В понедельник официально Минск стал в очередной раз музыкальной столицей. Торжественная церемония открытия детского международного конкурса песни «Евровидение-2018» прошла в Национальном выставочном центре «БелЭкспо». На красную дорожку вышли делегации 20 стран-участниц — абсолютный рекорд за все годы существования музыкального форума. В этом году в конкурсе дебютировали Уэльс и Казахстан, после 13-летнего перерыва вернулась и Франция.

На красной дорожке юные артисты пообщались с ведущими программы «Добрай раніцы, Беларусь!» и проекта «Телеутро» Денисом Дудинским и Анной Квилорией и загадали мечту.

Официальный старт большой евронеделе дали председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт и исполнительный директор конкурсов «Евровидение» Йон Ола Санд. В ближайшие дни юные участ-ники конкурса будут не только усиленно репетировать и готовиться к шоу, но и знакомиться с культурой и историей Беларуси.

Финал детского «Евровидения-2018» пройдет 25 ноября в «Минск-Арене». Представитель Беларуси Даниэль Ястремский с песней «Time» выйдет на сцену под восьмым номером.