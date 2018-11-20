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Отдел занятости рассказал о имеющихся вакансиях в районе

21.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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По состоянию на 19.11.2018 года в Несвижском районе имеются  вакансии: агента страхового — 1 чел. (Белгосстрах), агронома по защите растений (КУП «ЭБ «Свекловичная»), агронома по семеноводству (ЗАО «1 Мая»), агрохимика (ЗАО «1 Мая»), акушерки (Несвижская ЦРБ), бетонщика — 3 чел. (ООО «БелМолд», ОАО «ПМК-217»),  ветеринарного  врача-гинеколога — 2 чел. (ЗАО «1 Мая», Несвижская райветстанция), ветеринарного врача — 5 чел. (ОАО «Несвижский райагросервис», ОАО «Несвижские Островки», ОАО «Лань-Несвиж»), ветфельдшера  (ОАО «Сейловичи»), водителя автомобиля — 13 чел. (Несвижская ЦРБ, ЗАО «1 Мая», АК «Туча» ф-л ОАО «Минск Кристалл», Несвижский РОЧС, Автомобильный парк №8), врача — 5 чел. (Несвижский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Несвижская ЦРБ), животновода (ОАО «Лань-Несвиж»), инженера по метрологиии (Несвижская ЦРБ), директора  (ЗАО «Облрапсагросервис»), инженера-технолога (управление по образованию, спорту и туризму райисполкома), инженера-электрика  (ОАО «Сейловичи»), каменщика — 5 чел. (ПМК-218, ООО «БелМолд», ОАО «ПМК-217», ОАО «Несвижское ПМК-23»), кухонного рабочего (Несвижский дом-интернат для престарелых и инвалидов), медицинского статистика (Несвижская ЦРБ), медицинской сестры — 5 чел. (Несвижский дом-интернат, Несвижская ЦРБ), оператора машинного доения  (ОАО «Несвижский райагросервис», ОАО «Лань-Несвиж»), продавца  (КУП «Магазин №10», повара  (УОСиТ),  подсобного рабочего — 3 чел. (ООО «БорКов»), сторожа  — 2 чел. (Несвижское отделение «Охрана», ОАО «Лань-Несвиж»), специалиста по продаже, главного специалиста технической службы, бармена, официанта, повара, кухонной рабочей, горничной, уборщицы служебных помещений (ЧУП «РагозаОтель»), токаря —  2 чел. (Агрокомбинат «Туча» филиал ОАО «Минск Кристалл», ОАО «Несвижский райагросервис»), тракториста — 8 чел. (ОАО «Лань-Несвиж», ОАО «Несвижский райагросервис»,  ОАО  «Юшевичи», ЗАО «1 Мая», ОАО «Старобинский торфобрикетный завод», ЗАО «1 Мая»,  швеи — 6 чел. (СЗАО «Евротарэкс»), электромонтера  по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 6 чел. (Агрокомбинат «Туча» филиал ОАО «Минск Кристалл», ОАО «Лань-Несвиж»), слесаря-моториста (ОАО «Лань-Несвиж), юрисконсульта (КУП «Магазин №10»), уборщика служебных помещений, контролеров-кассиров, продавца (ООО «Евроторг»).

Отдел занятости и трудовых

отношений  управления по труду,

занятости и социальной защите

 Несвижского райисполкома.

 


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Теги: Минск
 
 
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По состоянию на 19.11.2018 года в Несвижском районе имеются  вакансии: агента страхового — 1 чел. (Белгосстрах), агронома по защите растений
 
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