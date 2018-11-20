В районе зарегистрирован девятый случай бешенства

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Не заставил себя долго ждать девятый в этом году случай лабораторно подтвержденного бешенства в Несвижском районе. Его принесла нам опять же «рыжая плутовка», которая в этот раз пришла на улицу Васильковую в городе Несвиже. Эта улица относится к «группе риска», так как она крайняя в застройках микрорайона «Северный». И если из леса или поля будет идти неадекватное дикое животное, то оно сразу обязательно попадет на Васильковую, а уже потом, возможно, пойдет на соседние улицы.

Вот и сейчас лиса залезла в вольер к домашней собаке, которая лису и задавила.

Хозяева вышли посмотреть, почему без остановки лает собака, увидели в вольере лису и стали звонить в разные службы, а также вывели собаку из вольера, нашли место, где ее навязать, притом — так, чтобы собака не отвязалась и не убежала. Утром приехала ветеринарная служба, специалисты забрали труп лисы, провели дезинфекцию вольера, привили собаку. Специалисты санитарной службы уточняли, был ли контакт людей с животными. Так как хозяева выводили собаку из вольера, где была кровь лисы, распутывали цепь, не исключена возможность попадания заразного материала на руки. Людям предложено пройти курс вакцинации против бешенства. Может быть, всё и обошлось бы, но мы помним: инкубационный период проявления бешенства у человека —1 год, и лечения нет. Чтобы избежать смертельного исхода, лучше подстраховаться.

При подворных обходах установлено: улица — новая, не во всех домах живут люди, не у всех закончено благоустройство придомовой территории, не у всех есть сараи или другие надворные постройки. Всё это создает идеальные условия для проникновения на участок диких животных (а иногда и больных домашних). Считаем уместным дать совет новоселам не только этого микрорайона, но и других, особенно, если они расположены недалеко от леса. Вольеры для собак и заграждения для кур делайте из сетки с мелкими ячейками, чтобы не могли проникнуть лисы или другие животные. По мере возможности не откладывайте надолго ограждение участков, низ в ограде делайте так, чтобы животные не могли проникнуть. Не пускайте на улицу играть детей без присмотра взрослых: больное животное может прийти и днем, и не исключено, что дети станут играть с ним. Не все дети, боясь гнева родителей, расскажут, что их кто-то покусал. Последствия могут быть плачевными. Расскажите детям о бешенстве, о том, как себя надо вести с неизвестными животными и со знакомыми собаками — тоже.

Кристина ГОРДИЕВИЧ,

помощник врача-эпидемиолога ГУ «Несвижский РЦГиЭ».