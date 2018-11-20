Социальная сеть Instagram примет меры для борьбы с приложениями, которые в автоматическом режиме оставляют комментарии, ставят лайки и подписываются на другие учетные записи.

Информация об этом размещена на сайте сервиса. В заявлении сообщается, что использовать приложения для искусственного наращивания аудитории акккаунтов противоречит правилам соцсети.

Компания уже разработала проект, с помощью которого их компьютерные системы могут отслеживать такие аккаунты и блокировать или удалять их, предварительно сообщив владельцу аккаунта о нарушениях.





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