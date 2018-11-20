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Евросоюз даст «Минскводоканалу» €168 миллионов на улучшение канализации
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) даст «Минскводоканалу» 84 миллиона евро на реконструкцию очистных сооружений,
«Минскводоканал» на полученные деньги улучшит очистные сооружения и построит новые объекты для обработки осадков сточных вод. Это всё нужно для соблюдения норм Беларуси и ЕС в вопросе качества очистки сточных вод. ЕБРР уже в седьмой раз финансирует улучшение канализации и очистных систем в Беларуси.
По планам, если всё получится, выбросы парниковых газов сократятся на 130 тысяч тонн в год − это как если бы с минских улиц исчезло 28 тысяч автомобилей.
ЕБРР с 1992 года инвестировал больше двух миллиардов евро в 95 проектов в Беларуси. ЕБРР помогает развиваться частному сектору и предпринимательской инициативе в 38 экономиках мира на трёх континентах. Акционеры банка − 67 стран, а также ЕС и ЕИБ.
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