﻿ Евросоюз даст «Минскводоканалу» €168 миллионов на улучшение канализации. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евросоюз даст «Минскводоканалу» €168 миллионов на улучшение канализации

21.11.2018 09:17 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) даст «Минскводоканалу» 84 миллиона евро на реконструкцию очистных сооружений, пишет БелТА. Это крупнейший кредит, который ЕБРР предоставит Беларуси. Такую же сумму даст Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), то есть суммарно предприятие получит 168 миллионов евро.

«Минскводоканал» на полученные деньги улучшит очистные сооружения и построит новые объекты для обработки осадков сточных вод. Это всё нужно для соблюдения норм Беларуси и ЕС в вопросе качества очистки сточных вод. ЕБРР уже в седьмой раз финансирует улучшение канализации и очистных систем в Беларуси.

По планам, если всё получится, выбросы парниковых газов сократятся на 130 тысяч тонн в год − это как если бы с минских улиц исчезло 28 тысяч автомобилей. 

ЕБРР с 1992 года инвестировал больше двух миллиардов евро в 95 проектов в Беларуси. ЕБРР помогает развиваться частному сектору и предпринимательской инициативе в 38 экономиках мира на трёх континентах. Акционеры банка − 67 стран, а также ЕС и ЕИБ.

Читайте по теме: Минская очистная станция устарела – наши «отходы» сливают в пруд за городом. Жители составили петицию

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) даст «Минскводоканалу» 84 миллиона евро на реконструкцию очистных сооружений, пишет БелТА. Это крупнейший кредит,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Беларуси попала в пятую корзину для жеребьевки Евро-2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.11.2018
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика