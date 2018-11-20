Евросоюз даст «Минскводоканалу» €168 миллионов на улучшение канализации

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) даст «Минскводоканалу» 84 миллиона евро на реконструкцию очистных сооружений, пишет БелТА. Это крупнейший кредит, который ЕБРР предоставит Беларуси. Такую же сумму даст Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), то есть суммарно предприятие получит 168 миллионов евро.

«Минскводоканал» на полученные деньги улучшит очистные сооружения и построит новые объекты для обработки осадков сточных вод. Это всё нужно для соблюдения норм Беларуси и ЕС в вопросе качества очистки сточных вод. ЕБРР уже в седьмой раз финансирует улучшение канализации и очистных систем в Беларуси.

По планам, если всё получится, выбросы парниковых газов сократятся на 130 тысяч тонн в год − это как если бы с минских улиц исчезло 28 тысяч автомобилей.

ЕБРР с 1992 года инвестировал больше двух миллиардов евро в 95 проектов в Беларуси. ЕБРР помогает развиваться частному сектору и предпринимательской инициативе в 38 экономиках мира на трёх континентах. Акционеры банка − 67 стран, а также ЕС и ЕИБ.